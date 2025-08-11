雙北AI公車站長登場 乘客查詢資訊更便利

新北、台北交通局今天共同舉辦雙北「AI公車站長」快閃發布會，台北市交通局局長謝銘鴻、新北市交通局局長鍾鳴時、聯管委員會主委李博文與新北市公車公會理事長呂奇峯等人出席，未來乘客可透過「AI公車站長」查詢公車路線、預估到站及發車時間、停靠站位等問題，讓公車駕駛可更專心開車，提升行車安全。

由雙北兩市交通局委託台北市公車聯營管理委員會、新北市公共汽車客運商業同業公會與華夏科技股份有限公司合作開發的「AI公車站長」，發布會現場以操作「實體螢幕」與掃瞄「QRcode」等2種型式讓民眾親身體驗。