市政府這裡下車嗎？AI公車站長給問 不用影響駕駛行車
為了減輕公車駕駛在開車行駛途中，遇到乘客訊問問題，影響行車安全。台北市公車聯營管理委員會與新北市公共汽車客運商業同業公會推出AI公車站長「阿明」，只要掃描QR Code就能訊問任何公車相關問題，業者表示，目前仍在試行階段，優化改進後上路。
台北市公車聯管委員會主任委員李博文介紹，民眾搭乘公車時，可能會遇到不知道該在哪一條路線轉乘，或者搭乘時刻表等，因而詢問駕駛長，但駕駛長要留意行車安全、乘客上下車，若還要回答乘客問題，恐會有分心疑慮，所以搜集駕駛長常遇到的意見搜集，打造出AI公車站長「阿明」。
新北市公車公會理事長呂奇峯說，AI公車站長「阿明」實體機台只有在市府轉運站、板橋公車站，並於11日至17日的下午3時到6時試辦，台北車站及淡水捷運站則是以QR Code掃描，並提供中文及英文介面，並提供公車路線規畫、預估到站時間、發車時間、遺失物等服務資訊。
記者實測掃描QR Code，直接導入網站頁面無需外下載APP等使用，即便在吵雜的環境音中，也能夠清楚收音內容。李博文形容「阿明」還涉世未深，還需要大家多互動訓練，只要民眾在快閃期間互動，有機會獲得陽明山遊園公車一日券、新北市瑞芳觀光公車一日券等小禮物。
台北市交通局長謝銘鴻和新北市交通局長鍾鳴時現場也測驗「阿明」，他們也說，導入相關系統是為了減輕駕駛長的額外工作負擔，同時民眾掃描QR Code，就能將「阿明」帶著走，也感謝雙北公車業者導入AI科技於第一線的用心。
系統請益的陽明交通大學運輸與物流管理學系副教授王晉元說，開發「阿明」宗旨無外乎是解決駕駛長工作壓力、缺人的問題，除了考量到乘客詢問問題時會分心回答，若口氣不好，還有可能遭到投訴等狀況，因此特意搜集了駕駛長經常會被問及到的問題，分門別類後指導「阿明」，透過科技輔助駕駛長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言