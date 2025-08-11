聽新聞
勿信網路假訊息 新北裁決處：紅線不可臨停及停車
近期有網路影片聲稱「紅線已可臨時停車、不會受罰」，新北市交通事件裁決處指出，紅線路段依規定全天禁止臨時停車，違者依「道路交通管理處罰條例」處罰鍰300元，如於紅線路段停車最高可處1200元整。
裁決處表示，「臨時停車」與「停車」在法規上有明確區分，依規定臨時停車是指停車時間未滿3分鐘，且保持可立即駛離的狀態；反之，若超過3分鐘或車輛無法立即移動，即屬「停車」行為。值得注意的是，在黃線路段得以臨時停車，如果停車時間超過3分鐘，或未保持可立即駛離的狀態，即屬違規。
裁決處提醒，部分網路資訊誤導民眾認為「紅線可以臨停一下」、「人沒下車就不算違規」，並非事實。為保障用路安全與道路暢通，民眾應依標誌標線及相關規定行駛，切勿因一時方便或誤信謠言，導致違規受罰。
