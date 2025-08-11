北市千格智慧車柱也能報案查欠稅！停車繳費、贓車無所遁形

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市目前已有一千多格智慧停車格，北市府表示，已有針對欠稅大戶、贓車車號等進行比對。會由執行署提供車號，只要車輛停在智慧停車格，就會由系統抓出來通知執行署。圖／李明賢提供
北市目前已有一千多格智慧停車格，北市議員李明賢表示，市府應善用智慧停車柱，除停車繳費功能，也可透過智慧科技辨識欠稅或未定檢違規及註銷車牌車輛等，提升橫向連繫效率，以利相關單位查察違規車輛。

台北市停管處表示，目前台北市這一千多格智慧停車格已經有針對欠稅大戶、贓車車號進行比對。會由執行署提供車號，只要車輛停在智慧停車格，就會由系統抓出來通知執行署。由於執行署只有提供停管處車號，對方是欠什麼稅款等個資都不會揭露，所以無個資問題。

台北市從2023年10月起推動「智慧停車系統」，部分路邊停車格已改用智慧停車柱，目前約有一千多格，減少人工開單作業，由於路邊智慧停車柱具影像辨識及車輛感測設施，可偵測車輛入停及駛離時間，並透過影像辨識車牌建立停車資料，民眾可於標註格位號碼的智慧停車柱檢視停車資訊。

車主以悠遊卡現場繳費後駛離，如現場未繳費亦可於駛離停車格10分鐘後，使用手機於智慧支付平台查繳，或至四大超商多媒體機列印繳費單櫃檯繳費、綁定銀行、電信業者代扣繳等方式繳費。

北市議員李明賢認為，智慧停車柱除了停車還有聰明報案功能，可以透過智慧科技辨識欠稅或未定檢違規及註銷車牌車輛，呼籲市府妥善運用並增加智慧車柱之功能，提升橫向連繫其他單位效率，以利相關單位查察違規車輛。

李說，由於新竹市交通處與稅務局、警察局、新竹監理所及監理站跨單位合作成立「新竹市淨牌群組」及「欠稅拖吊群組」，將欠稅戶的車牌、或被註銷的號牌，輸入開單後台，只要偵測到黑名單，即通報相關單位。

北市停管處表示，目前北市一千多格智慧停車格也有這項機制。行政執行署會提供停管處欠稅大戶、或贓車車牌，只要這些車輛有停在北市的智慧停車格，系統每30分鐘就會比對一次，如果有抓到違規車輛紀錄，就會提供停車的路段及幾號車格，將資料給執行署，後續就會由相關單位進行後續的處理。

北市 新竹 贓車 監理站 黑名單 智慧停車格

