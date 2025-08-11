聽新聞
新北道路邊坡巡檢 將參考交部分級制強化

聯合報／ 記者張策／新北報導
專業技師巡檢道路邊坡。圖／新北市養工處提供
專業技師巡檢道路邊坡。圖／新北市養工處提供

新北工務局在山坡地建築審查案中設置自動監測設備，並由養工處委託廠商巡檢轄區內道路危險邊坡。然而，審計報告指出，2024年巡檢107條路段，未能充分發揮監測預警功能，邊坡分級制度僅分兩級，差異化管理不足，恐影響後續補強工程的優先順序；且部分高風險區域未建置自動化監測設備，依賴人員目視巡檢，不利掌握邊坡異動趨勢。

工務局回應，新北市山坡地邊坡數量龐大，為兼顧人力與經費，已邀集專業委員參考交通部分級制度，制定適用於新北的巡檢表單與標準，將道路邊坡分為兩類，並排除無致災疑慮的邊坡，再依巡檢結果逐年辦理強化工程。對於分級標準，養工處將參酌審計意見及中央規定適時檢討。

養工處進一步指出，道路坡地監測系統主要監測地下水位、擋土牆傾度與變位等數據，數據變化多屬趨勢而非瞬間惡化，實務上定期蒐集數據交由專業技師判讀即可，不一定須全面採用自動化設備。

議員黃心華表示，受限經費與巡檢量能不足，邊坡僅能簡略分級，若缺乏有效工具長期監管，難確保坡地與居民安全，市府有在新店安坑坡地增設逾2千個衛星監測點，這套監測工具有幫坡地安全「快篩」作用，盼未來能逐步建立完整且有效的坡地監測體系。

議員陳永福指出，邊坡管理要因地制宜，當初「非都市土地開發條例」發布後，配套措施推動較為倉促，制度不算完整，在保障市民安全前提下，邊坡分級應更細緻。

