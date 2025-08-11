6校光電卡關被釘 新北：已2校啟用售電

新北推動校園減熱創能設置太陽光電計畫，審計報告指部分學校標期過短，契約缺乏規範約束廠商履約，部分標租案廠商未依契約期限完成設置等。此外，有6所學校2022年陸續完成太陽光電發電系統，截至2024年底未運轉啟用售電、向台電收取回饋金。經發局說，有4校因建物有避難平台、違建等原因，尚待排除，未取得設備登記及啟用售電，其餘學校已收取回饋金共739萬餘元。

新北審計處報告指，經濟部能源署為配合高中職以下班班有冷氣政策，2020年推動校園設置太陽光電計畫，平衡裝設冷氣所增加耗能。至2024年底，新北市立高中職以下302校，已有247校設置、決標或建置中，21校尚在評估、34校經評估未具設置條件。

審計單位抽查17校，發現逾7成案件等標期天數未達14日，平均投標廠商家數1.31家，標期過短影響標租公平性；部分學校自辦標案廠商，未規定定期巡檢，難約束廠商履約，管理機制不健全。

此外，審計報告提及，經發局以聯合標租推動市管公有土地及建物太陽光電設備發電系統，其中2021年聯合標租案，福營國中、中和高中、安康高中、五峰國中、安坑國小、網溪國小等6案2022年陸續完成建置，取得台電併聯試運轉，直至2024年底，近2年未運轉啟用售電、收取售電回饋金。

教育局表示，已建議學校2024年第3季起，自辦標租案在政府電子採購網公告，標租公告期不得少於14日，違約金部分已收6萬，尚有34萬待收繳，將強化履約機制。經發局則說，已修正契約書範本，增訂逾期未繳交巡檢紀錄表等罰則。