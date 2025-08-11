捷運北環段施工 士林往內湖塞出民怨

內科塞車未解，近期因捷運北環段施工，士林往大直內湖因車道縮減導致塞車，甚至回堵到自強隧道北口，民怨增多。議員指出，劍南路站因施工占外側車道，原4線道剩2線道才讓尖峰塞車，捷運局允諾會盡快改善。

「從來沒有這麼塞！」本月北環段Y29劍南路站施工圍籬8月4日圍起後，士林往內湖大直的通勤族抱怨，捷運施工導致路型車道大縮減，尖峰時段士林自強隧道往內湖方向車流大塞車，回堵嚴重，一度堵到自強隧道北口的東吳大學。

「2線車道卻要容納3線的北安路、及2線的明水路匯合車流量，當然成塞車瓶頸！」議員何孟樺說，問題就出在因Y29站施工占用外側車道，應行駛外側的公車因停靠忽內忽外，阻塞車流；加上該段路又有左轉專用道，原本4線寬實際僅剩2線車道。

何孟樺與市府局處會勘後研議，塗銷明水路與北安路770巷路口的2處槽化區，減少公車變換車道。另，北安路自強隧道口至敬業三路內側車道，全時段禁止左轉，改為直行車道，紓解匯合後往內湖的直行車流。

議員柳采葳建議，應取消非必要槽化區，要求捷運局與交通局在施工期要掌握即時路況。

捷運局表示，經跨局處協調後，敬業二路至劍南路站間的混凝土紐澤西護欄將退縮1米，加大外側車道寬度；北安路敬業三路口最內側車道改為全時段禁止左轉直行車道；塗銷明水路至劍南路間現有2處槽化區，恢復原有車道數。預計今天改善完成，將持續滾動修正。

Y29劍南路站施工期約18個月，預計明年12月底可將目前占用道路的交維設施撤除，恢復原有行車動線。

成功里長李清水表示，原本北安路上班尖峰車流就大，北環段施工封了約2米車道，影響尖峰車流，尤其上班時段北安路往內科方向原本就車多，上周會勘後，捷運局允諾改善，車流狀況應該能改善。