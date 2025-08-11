聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／無障礙服務不漏接 北捷須更細心部署

聯合報／ 本報記者邱書昱

台北捷運是台灣運量最高的大眾運輸系統，身心障礙導引服務行之有年，可惜的是，北捷北車站與桃機北車站這15分鐘路程，卻傳出漏接，雖事後「亡羊補牢」，但要讓每段路真正無障礙，必須超前部署，以更細膩的心去補齊。

北捷身障者旅客服務在世界大眾運輸中素有口碑，尤其視障旅客引導系統，當系統發現有需求的民眾，從起訖車站、各站點的轉乘時間，到哪一節車廂上下車都能精準掌握，工作人員暖心服務，長期相處與視障者建立默契與情誼。

不過，無微不至的服務跨出「北捷界線」，身障者又面臨孤立無援困境，翻譯家何穎怡點出北捷與機捷這項斷層，就是北捷輪椅不能借出站，丈夫得到桃捷借輪椅再回北捷接她。經媒體及議員關注，北捷迅速與桃捷拍板輪椅互助借用試辦機制。

輪椅租借議題僅是冰山一角，身障團體也提到北捷無障礙引導指標，即便工作人員會主動引導，也難免會遺漏。月台站體比台灣大幾倍的日本，有財團法人建置網站，能夠點選不同障礙別，在不同站點轉乘時有無障礙動線地圖。

身障者搭大眾運輸遇到的困難，需要更悉心探討，尤其是搭車途中若遇緊急事故、誤點或台鐵車站月台改變，廣播和文字跑馬是否有即時應對跟上，每個環節都是關鍵。

北捷更要注意不同障別需要的服務差異，要面面俱到的確是考驗，公司教育訓練要能滿足第一線需求，也可多請益、傾聽身障族群意見，回到大眾運輸初衷「讓每位旅客能安心出發、平安抵達」。

延伸閱讀

北捷可借輪椅到桃捷了 民團點出還有這些「斷層」

北捷借輪椅出站難…作家嘆和高捷無縫接軌成「兩個世界」

到站時放一分鐘廣告！乘客怒「看不到站名」 北捷回應了

北捷遊憩總經理找到了 月薪14萬元「一職務」仍徵才中

相關新聞

龜山併新北聲音起 缺法源依據

桃園市龜山、新北市林口區，居民就醫、購物與通勤早已「你中有我、我中有你」，近期立法院內政委員會辦「行政區劃立法技術公聽會...

捷運北環段施工 士林往內湖塞出民怨

內科塞車未解，近期因捷運北環段施工，士林往大直內湖因車道縮減導致塞車，甚至回堵到自強隧道北口，民怨增多。議員指出，劍南路...

6校光電卡關被釘 新北：已2校啟用售電

新北推動校園減熱創能設置太陽光電計畫，審計報告指部分學校標期過短，契約缺乏規範約束廠商履約，部分標租案廠商未依契約期限完...

新北道路邊坡巡檢 將參考交部分級制強化

新北工務局在山坡地建築審查案中設置自動監測設備，並由養工處委託廠商巡檢轄區內道路危險邊坡。然而，審計報告指出，2024年...

星期評論／無障礙服務不漏接 北捷須更細心部署

台北捷運是台灣運量最高的大眾運輸系統，身心障礙導引服務行之有年，可惜的是，北捷北車站與桃機北車站這15分鐘路程，卻傳出漏...

淡水漁人碼頭仲夏煙火秀今登場 近6萬人賞煙花

新北市漁業處辦2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛煙火秀，今年攜手「北海岸時尚藝術季」登場。煙火規模及精彩度更勝以往，最大12吋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。