星期評論／無障礙服務不漏接 北捷須更細心部署

台北捷運是台灣運量最高的大眾運輸系統，身心障礙導引服務行之有年，可惜的是，北捷北車站與桃機北車站這15分鐘路程，卻傳出漏接，雖事後「亡羊補牢」，但要讓每段路真正無障礙，必須超前部署，以更細膩的心去補齊。

北捷身障者旅客服務在世界大眾運輸中素有口碑，尤其視障旅客引導系統，當系統發現有需求的民眾，從起訖車站、各站點的轉乘時間，到哪一節車廂上下車都能精準掌握，工作人員暖心服務，長期相處與視障者建立默契與情誼。

不過，無微不至的服務跨出「北捷界線」，身障者又面臨孤立無援困境，翻譯家何穎怡點出北捷與機捷這項斷層，就是北捷輪椅不能借出站，丈夫得到桃捷借輪椅再回北捷接她。經媒體及議員關注，北捷迅速與桃捷拍板輪椅互助借用試辦機制。

輪椅租借議題僅是冰山一角，身障團體也提到北捷無障礙引導指標，即便工作人員會主動引導，也難免會遺漏。月台站體比台灣大幾倍的日本，有財團法人建置網站，能夠點選不同障礙別，在不同站點轉乘時有無障礙動線地圖。

身障者搭大眾運輸遇到的困難，需要更悉心探討，尤其是搭車途中若遇緊急事故、誤點或台鐵車站月台改變，廣播和文字跑馬是否有即時應對跟上，每個環節都是關鍵。

北捷更要注意不同障別需要的服務差異，要面面俱到的確是考驗，公司教育訓練要能滿足第一線需求，也可多請益、傾聽身障族群意見，回到大眾運輸初衷「讓每位旅客能安心出發、平安抵達」。