龜山併新北聲音起 缺法源依據

桃園市龜山、新北市林口區，居民就醫、購物與通勤早已「你中有我、我中有你」，近期立法院內政委員會辦「行政區劃立法技術公聽會」，使得地方上「龜山是否併入新北」討論聲又浮現，民代看法則是兩極。

被視為行政區域調整解方的「行政區劃法草案」卡關近30年，現正在立法院內政委員會審查，立委牛煦庭等人促加速，翻轉邊陲區的發展困境。日前立法內政委員會公聽會上，內政部次長董建宏及多位學者專家列席，有學者直言，此議題不是單純法律問題，而是政治問題，處理頗為棘手。

牛煦庭觀察，桃園龜山、迴龍地區毗鄰新北林口、新莊地區，但兩地事權不統一，部分建設成了施政末梢，他競選時就將重啟「行政區劃程序法」議案列為主打政見，希望龜山、迴龍等邊陲地帶，能有討論調整行政區的機會。

牛提到，內政部1992年起推動行政區劃立法，拖了30年，至今未完成，「是該突破的時候了」，地方曾有「迴龍劃新北、鶯歌劃桃園」討論聲，但欠缺法源依據。

龜山與林口隔著高速公路，醫療、交通設施高度連動。新北立委洪孟楷觀察，新北市長侯友宜與桃園市前市長鄭文燦，或現任桃園市長張善政與侯友宜之間，雙方跨域合作算順暢，行政區調整涉及居民意願、財政與行政作業，是龐大工程，若沒有強烈民意需求不應輕率推動，加強兩市合作、治理與資源整合才是務實方向。

桃園龜山區迴龍里長徐麗月說，迴龍居民對併入新北意願達8、9成，昔日桃園市府對邊緣地區照顧少，居民就醫、生活、教育往新北移動較方便。但也有部分長輩持反對意見，認為桃園的長輩福利較好。

新北市府回應，未接獲中央或地方有關行政區域調整的具體構想與建議，行政區劃屬中央權責，行政區劃程序法草案尚未通過，整併無法源依據。

桃園市民政局指出，縣市交界處治理課題，如何強化服務才是關鍵。基北北桃區域治理平台成立後，已強化迴龍地區等交界處的關注，跨域整合有一定成效。