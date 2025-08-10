淡水漁人碼頭仲夏煙火秀今登場 近6萬人賞煙花

新北市漁業處辦2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛煙火秀，今年攜手「北海岸時尚藝術季」登場。煙火規模及精彩度更勝以往，最大12吋煙火彈，首場「戀曲永恆」主題煙火秀，色調以桃紅、粉紅色系為主，營造濃厚戀愛氛圍，吸引近6萬名民眾來漁港追煙花。

淡江大橋即將完工，今日結合仲夏繽紛樂煙火秀與2025北海岸時尚藝術季，舉辦「仲夏映時尚」活動，策展人設計師潘怡良，以「友善釣魚」融合環保材質與機能剪裁，製作永續時尚系列服飾，賦予釣魚服裝戶外機能風的時尚感，並傳遞海洋永續與時尚共生的理念。

此外，現場還有知名設計師張伊萍、楊雪琪捕捉仲夏夜視覺記憶與節慶感受，聯合發表「浪漫煙火」系列作品，以及輔仁大學織品服裝學院展出優秀作品，共同打造浪漫夏季藝術盛宴，引領新生代展現創意設計實力與永續理念，讓北藝季活動也成為學生發光發熱的舞台。

今日首場「戀曲永恆」煙火秀，最大12吋高空煙火彈，搭配多重變化型煙火蛋、花柱、花束與虎尾地面特效，自地面直至高空層層鋪陳，營造出浪漫視覺層次，讓整條淡水河岸洋溢幸福滿溢的愛戀氛圍。新北市副市長劉和然表示，淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動煙火秀，已成為在地的年度盛會，今日特別結合北海岸時尚藝術季，為漁港帶來不同價值及觀光人潮，刺激漁人碼頭及周邊商圈的夜經濟，民眾來漁人碼頭可以追煙花、觀走秀及逛市集。