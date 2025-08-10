快訊

阿嬤的假牙不見了 清潔隊垃圾堆中找 鄉長也到場關心

因購買俄國石油....考慮對陸課徵關稅？范思曝川普「真實想法」

台中驚傳死亡車禍…轎車衝撞行人「擋風玻璃碎裂」 7旬婦不治

淡水漁人碼頭仲夏煙火秀今登場 近6萬人賞煙花

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市漁業處辦理「2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」煙火秀今登場。記者劉懿萱／攝影
新北市漁業處辦理「2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」煙火秀今登場。記者劉懿萱／攝影

新北市漁業處辦2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛煙火秀，今年攜手「北海岸時尚藝術季」登場。煙火規模及精彩度更勝以往，最大12吋煙火彈，首場「戀曲永恆」主題煙火秀，色調以桃紅、粉紅色系為主，營造濃厚戀愛氛圍，吸引近6萬名民眾來漁港追煙花。

淡江大橋即將完工，今日結合仲夏繽紛樂煙火秀與2025北海岸時尚藝術季，舉辦「仲夏映時尚」活動，策展人設計師潘怡良，以「友善釣魚」融合環保材質與機能剪裁，製作永續時尚系列服飾，賦予釣魚服裝戶外機能風的時尚感，並傳遞海洋永續與時尚共生的理念。

此外，現場還有知名設計師張伊萍、楊雪琪捕捉仲夏夜視覺記憶與節慶感受，聯合發表「浪漫煙火」系列作品，以及輔仁大學織品服裝學院展出優秀作品，共同打造浪漫夏季藝術盛宴，引領新生代展現創意設計實力與永續理念，讓北藝季活動也成為學生發光發熱的舞台。

今日首場「戀曲永恆」煙火秀，最大12吋高空煙火彈，搭配多重變化型煙火蛋、花柱、花束與虎尾地面特效，自地面直至高空層層鋪陳，營造出浪漫視覺層次，讓整條淡水河岸洋溢幸福滿溢的愛戀氛圍。新北市副市長劉和然表示，淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動煙火秀，已成為在地的年度盛會，今日特別結合北海岸時尚藝術季，為漁港帶來不同價值及觀光人潮，刺激漁人碼頭及周邊商圈的夜經濟，民眾來漁人碼頭可以追煙花、觀走秀及逛市集。

漁業處表示，錯過今日煙火的朋友別擔心，緊接著連2個周末(8月17日、8月24日)，還有2場煙火秀，熱愛璀璨花火的民眾千萬不要錯過。

新北市漁業處辦理「2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」煙火秀今登場。記者劉懿萱／攝影
新北市漁業處辦理「2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」煙火秀今登場。記者劉懿萱／攝影
新北市漁業處辦理「2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」煙火秀今登場。記者劉懿萱／攝影
新北市漁業處辦理「2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」煙火秀今登場。記者劉懿萱／攝影

新北 煙火秀 淡水河 漁人碼頭 淡江大橋

延伸閱讀

新北漁人碼頭煙火秀 桃粉浪漫氛圍近6萬人欣賞

長達1個月豪雨…海水竟然變成淡水！ 雲林文蛤大量暴斃找到禍因

漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀登場 淡水多項交管疏運措施

2025大稻埕夏日節首日登場 300秒主題煙火秀綻放

相關新聞

審計揪6校光電設備啟用近2年 沒收到台電回饋金…新北解釋原因

新北推動校園減熱創能設置太陽光電計畫，審計報告指部分學校標期過短，契約缺乏規範約束廠商履約，部分標租案廠商未依契約期限完...

淡水漁人碼頭仲夏煙火秀今登場 近6萬人賞煙花

新北市漁業處辦2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛煙火秀，今年攜手「北海岸時尚藝術季」登場。煙火規模及精彩度更勝以往，最大12吋...

新北邊坡防災遭點名 議員籲分級更細、導入科技監測

新北市為降低坡地災害風險，新北市工務局在山坡地建築審查案中設置自動監測設備，並由養工處委託廠商巡檢轄區內道路危險邊坡。然...

颱風後送暖 新北議員石一佑募愛心物資直送台南弱勢家庭

新北市議員石一佑今帶著板橋愛心慈善會理事長蕭能惠及好友募集的500份愛心物資，南下台南七股、佳里等地，送給在颱風災害中受...

新北市紀錄片獎「島嶼視線」影展閉幕 「大風之島」劃下動人句點

「新北市紀錄片獎15周年系列活動－島嶼視線影展」自7月25日開展迄今，今天圓滿落幕，由榮獲2025台北電影獎百萬首獎、最...

招募熱血的稽查人員 新北環保局開缺175人

新北環保局公告招考今年下半年度聘用、約僱人員，此次招考釋出約僱人員137名、聘用稽查員38名，共175個職缺，職缺分為三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。