聽新聞
0:00 / 0:00
新北漁人碼頭煙火秀 桃粉浪漫氛圍近6萬人欣賞
新北市「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」系列活動今晚以絢爛煙火秀揭開序幕，吸引近6萬人到場欣賞。副市長劉和然表示，17日、24日還有煙火秀，請民眾千萬不要錯過。
劉和然表示，新北市共有28個漁港，市府自108年起推動「嗨漁港」計畫，依據漁港屬性及在地特色進行漁港改造，使漁港兼具觀光遊憩等多元角色。目前已翻轉22處漁港，預計明年可全數翻轉。
為配合淡江大橋即將完工，今年「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」品牌擴大辦理，從今晚煙火秀揭開活動序幕，後續還有17日及24日兩天煙火秀，活動期間結合時尚藝術走秀、學生作品展演及民歌演唱共同舉辦，創造漁港娛樂休憩、時尚藝術及復古懷舊等多元樣貌。
隨後，首場以「戀曲永恆」主題煙火秀，絢爛登場，色調以桃紅、粉紅色系為主，營造濃厚戀愛氛圍，也讓現場民眾驚呼連連。
漁業處表示，今年煙火規模及精彩度更勝以往，3章節的展演依序為「戀人未滿」、「甜蜜戀愛」及「幸福誓言」，自地面直至高空層層鋪陳，營造出浪漫視覺層次，帶來淡水河上震撼的視覺享受，洋溢幸福滿溢的愛戀氛圍，吸引近6萬名民眾來漁港追煙花。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言