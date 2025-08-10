快訊

阿嬤的假牙不見了 清潔隊垃圾堆中找 鄉長也到場關心

因購買俄國石油....考慮對陸課徵關稅？范思曝川普「真實想法」

台中驚傳死亡車禍…轎車衝撞行人「擋風玻璃碎裂」 7旬婦不治

新北漁人碼頭煙火秀 桃粉浪漫氛圍近6萬人欣賞

中央社／ 新北10日電
2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀10日晚間在淡水漁人碼頭浪漫登場，璀璨煙火在夜空中綻放，相當吸睛。中央社
2025淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀10日晚間在淡水漁人碼頭浪漫登場，璀璨煙火在夜空中綻放，相當吸睛。中央社

新北市「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」系列活動今晚以絢爛煙火秀揭開序幕，吸引近6萬人到場欣賞。副市長劉和然表示，17日、24日還有煙火秀，請民眾千萬不要錯過。

劉和然表示，新北市共有28個漁港，市府自108年起推動「嗨漁港」計畫，依據漁港屬性及在地特色進行漁港改造，使漁港兼具觀光遊憩等多元角色。目前已翻轉22處漁港，預計明年可全數翻轉。

為配合淡江大橋即將完工，今年「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」品牌擴大辦理，從今晚煙火秀揭開活動序幕，後續還有17日及24日兩天煙火秀，活動期間結合時尚藝術走秀、學生作品展演及民歌演唱共同舉辦，創造漁港娛樂休憩、時尚藝術及復古懷舊等多元樣貌。

隨後，首場以「戀曲永恆」主題煙火秀，絢爛登場，色調以桃紅、粉紅色系為主，營造濃厚戀愛氛圍，也讓現場民眾驚呼連連。

漁業處表示，今年煙火規模及精彩度更勝以往，3章節的展演依序為「戀人未滿」、「甜蜜戀愛」及「幸福誓言」，自地面直至高空層層鋪陳，營造出浪漫視覺層次，帶來淡水河上震撼的視覺享受，洋溢幸福滿溢的愛戀氛圍，吸引近6萬名民眾來漁港追煙花。

新北 淡水 煙火秀 漁人碼頭

