偏鄉藝術傳奇！育化舞蹈團展開第19次海外巡演 瑞芳鄉親先睹為快

比利時籍戴立林神父生前在新北市瑞芳創立的「育化民族舞蹈團」，在出國展開第19次海外巡演前，今天在瑞芳高工體育館舉辦「北海道行前公演」。戴立林文化藝術基金會董事長蘇維文說，舞蹈團每次海外巡演，除了呈現全新作品，也是向世界介紹瑞芳與台灣文化的機會。

育化民族舞蹈團50多年深耕瑞芳偏鄉，已培育逾千名舞蹈學員。今年8月中旬將前往日本，展開第19次海外巡演，受邀在北海道釧路市與札幌市展開文化表演與交流行程。

這次巡演獲得釧路市政府、台北駐日代表處札幌分處等單位支持，預計8月15日至24日，在北海道釧路市立博物館、Catholic 幼稚園、釧路市民文化會館等場地表演7場，吸引逾千名日本觀眾參與。

育化舞蹈團近年以「瑞、水、金、九」為主題，分年創作「瑞芳樂舞四部曲」，已發表了「瑞芳瓶燈舞」、「九份燈籠舞」，將在地文化元素融入舞作，獲得廣大好評。

這次前往日本巡演，將以這些舞作為核心，並特別為北海道釧路市量身創作兩支新舞作「丹頂鶴舞」與「綠球藻舞」，舞碼靈感來自釧路市的珍貴自然生態丹頂鶴、綠球藻，結合舞團擅長的肢體語彙與意象詮釋，傳遞台灣舞蹈創作能量與對文化交流的熱忱。

育化舞蹈團今天下午在瑞芳高工體育館舉辦「北海道行前公演」，讓瑞芳民眾提前欣賞將在北海道公演的精彩舞碼，也為今年10月25日發表「金瓜石鑛工舞」宣傳暖身。

立委廖先翔、瑞芳區長楊勝閔、黃金博物館館長林文中、金瓜石多名里長與重要地方人士均到場欣賞。50多年來舞蹈團培育的許多「小花（團員暱稱）」也來加油打氣，加上滿場民眾，成為瑞芳夏日午後藝文盛事。

基金會董事長蘇維文表示，育化民族舞蹈團50多年來始終秉持走向世界，看見瑞芳的精神，不斷傳承與創新。每次海外巡演不僅是展演，也是向世界介紹瑞芳與台灣文化的機會。