新北邊坡防災遭點名 議員籲分級更細、導入科技監測

新北市為降低坡地災害風險，新北市工務局在山坡地建築審查案中設置自動監測設備，並由養工處委託廠商巡檢轄區內道路危險邊坡。然而，審計單位最新報告指出，2024年巡檢的107條路段，未能充分發揮監測預警功能，邊坡分級制度僅分為兩級，差異化管理不足，影響後續補強工程的優先順序；且部分高風險區域未建置自動化監測設備，監測作業多依賴人員目視巡檢與簡易量測，恐不利長期掌握邊坡異動趨勢。

工務局表示，新北市山坡地邊坡數量龐大，為兼顧人力與經費，已邀集專業委員參考交通部的分級制度，制定適用於新北的巡檢表單與標準，將道路邊坡分為兩類，並排除無致災疑慮的邊坡，再依巡檢結果逐年辦理強化工程。對於分級標準，養工處將參酌審計意見及中央相關規定適時檢討。

養工處進一步指出，道路坡地監測系統主要監測地下水位、擋土牆傾度與變位等數據，道路營運階段相對穩定，數據變化多屬趨勢而非瞬間惡化，實務上定期蒐集數據並交由專業技師判讀即可，不一定須全面採用自動化設備。巡檢路段則以專業人員目視為主，若發現坡面裸露、變位或植被異常，便會啟動復建評估，每年都針對易致災路段辦理修復與補強。

新北市議員黃心華表示，過去受限經費與巡檢量能不足，邊坡僅能進行簡略分級，且後續缺乏有效工具進行長期監管，無法確保坡地與居民安全。他強調，現在已有衛星合成孔徑雷達差分干涉量測技術，成本比傳統檢測方式便宜數百倍，可大量設置監測點並長時間觀測。今年他已協助市府在新店安坑坡地增設逾2千個衛星監測點，一旦監測數據出現異常，市府即可派技師到現場勘查，若確有風險，公部門便能輔導投入資源。黃心華認為，這套監測網絡未來可作為坡地安全的「快篩」工具，並推廣至新北其他坡地社區，逐步建立完整且有效的坡地監測體系。

新北市議員陳永福則指出，邊坡管理應因地制宜，當初「非都市土地開發條例」發布後，配套措施推動較為倉促，制度並不算完整。在保障市民權益的前提下，邊坡分級應更細緻，才能讓居民更有安全感。他提醒，許多邊坡設有鋼筋混凝土擋土牆，這些結構本身有使用年限，一旦發生意外，後果嚴重且復建經費龐大，市民難以接受，因此相關檢測與管理必須更加謹慎細心。