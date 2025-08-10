聽新聞
颱風後送暖 新北議員石一佑募愛心物資直送台南弱勢家庭
新北市議員石一佑今帶著板橋愛心慈善會理事長蕭能惠及好友募集的500份愛心物資，南下台南七股、佳里等地，送給在颱風災害中受影響的弱勢家庭。物資內容包括全新棉被、枕頭及乾糧，都是災區當前急需的生活用品，從發起到出發僅花不到一周時間，集結了許多民間的善意與支持。
石一佑表示，這個念頭在上周就開始籌畫，找了一些朋友幫忙，大家湊棉被、枕頭這些物資，「因為災區很多家庭真的缺這些東西。」他指出，此次鎖定的對象多為原本就處於經濟弱勢的家庭，平時生活已經不容易，遇到災害更是雪上加霜，希望這份力量，能讓他們的日子稍微好過一些。
為了讓物資精準送達，行前由立委郭國文協調在地16名里長統籌需求名單，涵蓋七股與佳里兩區多個里別，並依照各里低收入戶及急需救助家庭的實際情況分配數量。志工團隊分批將物資送抵各里辦公處，再由里長親自發放到戶，確保物資在最短時間內送到真正需要的居民手中。
石一佑說，此次行動雖然物資有限，但每一份都是朋友與善心人士的真摯心意，除了物質上的協助，更希望在生活受衝擊的時刻，讓他們感受到有人在關心、有人願意幫忙。他也感謝在地里長們的協助與配合，讓整個過程順利完成，為受災家庭帶來即時的支持與慰問。
