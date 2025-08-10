快訊

颱風後送暖 新北議員石一佑募愛心物資直送台南弱勢家庭

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員石一佑（右三）今帶著板橋愛心慈善會理事長蕭能惠及好友募集的500份愛心物資，南下台南七股、佳里等地，送給在颱風災害中受影響的弱勢家庭。圖／新北市議員石一佑提供
新北市議員石一佑（右三）今帶著板橋愛心慈善會理事長蕭能惠及好友募集的500份愛心物資，南下台南七股、佳里等地，送給在颱風災害中受影響的弱勢家庭。圖／新北市議員石一佑提供

新北議員石一佑今帶著板橋愛心慈善會理事長蕭能惠及好友募集的500份愛心物資，南下台南七股、佳里等地，送給在颱風災害中受影響的弱勢家庭。物資內容包括全新棉被、枕頭及乾糧，都是災區當前急需的生活用品，從發起到出發僅花不到一周時間，集結了許多民間的善意與支持。

石一佑表示，這個念頭在上周就開始籌畫，找了一些朋友幫忙，大家湊棉被、枕頭這些物資，「因為災區很多家庭真的缺這些東西。」他指出，此次鎖定的對象多為原本就處於經濟弱勢的家庭，平時生活已經不容易，遇到災害更是雪上加霜，希望這份力量，能讓他們的日子稍微好過一些。

為了讓物資精準送達，行前由立委郭國文協調在地16名里長統籌需求名單，涵蓋七股與佳里兩區多個里別，並依照各里低收入戶及急需救助家庭的實際情況分配數量。志工團隊分批將物資送抵各里辦公處，再由里長親自發放到戶，確保物資在最短時間內送到真正需要的居民手中。

石一佑說，此次行動雖然物資有限，但每一份都是朋友與善心人士的真摯心意，除了物質上的協助，更希望在生活受衝擊的時刻，讓他們感受到有人在關心、有人願意幫忙。他也感謝在地里長們的協助與配合，讓整個過程順利完成，為受災家庭帶來即時的支持與慰問。

新北市議員石一佑（中）今帶著板橋愛心慈善會理事長蕭能惠及好友募集的500份愛心物資，南下台南七股、佳里等地，送給在颱風災害中受影響的弱勢家庭。圖／新北市議員石一佑提供
新北市議員石一佑（中）今帶著板橋愛心慈善會理事長蕭能惠及好友募集的500份愛心物資，南下台南七股、佳里等地，送給在颱風災害中受影響的弱勢家庭。圖／新北市議員石一佑提供
新北市議員石一佑（中）今帶著板橋愛心慈善會理事長蕭能惠及好友募集的500份愛心物資，南下台南七股、佳里等地，送給在颱風災害中受影響的弱勢家庭。圖／新北市議員石一佑提供
新北市議員石一佑（中）今帶著板橋愛心慈善會理事長蕭能惠及好友募集的500份愛心物資，南下台南七股、佳里等地，送給在颱風災害中受影響的弱勢家庭。圖／新北市議員石一佑提供
新北市議員石一佑今帶著板橋愛心慈善會理事長蕭能惠及好友募集的500份愛心物資，南下台南七股、佳里等地，送給在颱風災害中受影響的弱勢家庭。圖／新北市議員石一佑提供
新北市議員石一佑今帶著板橋愛心慈善會理事長蕭能惠及好友募集的500份愛心物資，南下台南七股、佳里等地，送給在颱風災害中受影響的弱勢家庭。圖／新北市議員石一佑提供
新北市議員石一佑（右二）今帶著板橋愛心慈善會理事長蕭能惠及好友募集的500份愛心物資，南下台南七股、佳里等地，送給在颱風災害中受影響的弱勢家庭。圖／新北市議員石一佑提供
新北市議員石一佑（右二）今帶著板橋愛心慈善會理事長蕭能惠及好友募集的500份愛心物資，南下台南七股、佳里等地，送給在颱風災害中受影響的弱勢家庭。圖／新北市議員石一佑提供
新北市議員石一佑（左二）今帶著板橋愛心慈善會理事長蕭能惠及好友募集的500份愛心物資，南下台南七股、佳里等地，送給在颱風災害中受影響的弱勢家庭。圖／新北市議員石一佑提供
新北市議員石一佑（左二）今帶著板橋愛心慈善會理事長蕭能惠及好友募集的500份愛心物資，南下台南七股、佳里等地，送給在颱風災害中受影響的弱勢家庭。圖／新北市議員石一佑提供

愛心 議員 新北 弱勢家庭

相關新聞

審計揪6校光電設備啟用近2年 沒收到台電回饋金…新北解釋原因

新北推動校園減熱創能設置太陽光電計畫，審計報告指部分學校標期過短，契約缺乏規範約束廠商履約，部分標租案廠商未依契約期限完...

塞爆！北環段施工尖峰大直塞回自強隧道…捷局緊急調整

內科塞車未解，近期捷運施工有民眾陳情，士林往內湖大直因車道縮導致塞車，甚至曾回堵到自強隧道。議員質疑，北環段劍南路站施工...

颱風後送暖 新北議員石一佑募愛心物資直送台南弱勢家庭

新北市議員石一佑今帶著板橋愛心慈善會理事長蕭能惠及好友募集的500份愛心物資，南下台南七股、佳里等地，送給在颱風災害中受...

新北市紀錄片獎「島嶼視線」影展閉幕 「大風之島」劃下動人句點

「新北市紀錄片獎15周年系列活動－島嶼視線影展」自7月25日開展迄今，今天圓滿落幕，由榮獲2025台北電影獎百萬首獎、最...

招募熱血的稽查人員 新北環保局開缺175人

新北環保局公告招考今年下半年度聘用、約僱人員，此次招考釋出約僱人員137名、聘用稽查員38名，共175個職缺，職缺分為三...

快來抽30萬…北水處綁定電子帳單 每期省水費還能抽大獎

配合北市府淨零與數位治理政策，北水處除現有「e帳單＋e繳費每期省10元」，8月11日至11月30日止也舉辦「節能減碳e起...

