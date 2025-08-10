快訊

80歲像50歲！美國「超級老人」研究 曝光長壽記憶力的秘密

2年條款生效！白營7立委明年離任 黃國昌曝「未來規劃」：更重要戰鬥位置

中職／妹妹債主喊還錢 岳東華、岳少華、岳政華發聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

審計揪6校光電設備啟用近2年 沒收到台電回饋金…新北解釋原因

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北推動校園減熱創能設置太陽光電計畫。圖為萬里區萬里國小／新北市教育局提供
新北推動校園減熱創能設置太陽光電計畫。圖為萬里區萬里國小／新北市教育局提供

新北推動校園減熱創能設置太陽光電計畫，審計報告指部分學校標期過短，契約缺乏規範約束廠商履約，部分標租案廠商未依契約期限完成設置等問題。此外，有6所學校2022年陸續完成太陽光電發電系統，截至2024年底未運轉啟用售電、向台電收取回饋金。經發局說，有4校因建物有避難平台、違建等原因，尚待排除，未取得設備登記及啟用售電，其餘學校已收取回饋金共739萬餘元。

新北審計處報告指出，經濟部能源署為配合高中職以下班班有冷氣政策，2020年推動校園設置太陽光電計畫，平衡裝設冷氣所增加耗能。截至2024年底，新北市立高中職以下302校，已有247校設置、決標或建置中，21校尚在評估、34校經評估未具設置條件。

審計處抽查17校，發現逾7成案件等標期天數未達14日，且平均投標廠商家數僅1.31家，標期過短影響標租公平性；部分學校自辦標案廠商，未規定定期巡檢，契約缺乏規範約束廠商履約，管理機制不夠健全，且截至今年3月，上述學校未依契約規定，收取違約金等。

此外，審計處報告也提及，經發局以聯合標租，推動市管公有土地及建物太陽光電設備發電系統，其中2021年聯合標租案，計有福營國中、中和高中、安康高中、五峰國中、安坑國小、網溪國小等6案，2022年陸續完成建置，並取得台電併聯試運轉，直至2024年底，已近2年未運轉啟用售電、收取售電回饋金。

教育局表示，已建議學校自2024年第3季起，自辦標租案在政府電子採購網公告，且標租公告期間不得少於 14日，並函請經發局修正標租作業要點，增訂標租公告等標期規範；另違約金部分已收6萬，尚有34萬待收繳，同時將研修契約範本，增訂罰則，強化履約機制。

經發局則說，已修正契約書範本，增訂有關逾期未繳交巡檢紀錄表、未改善相關罰則；除安坑國小、網溪國小、福營國中、中和高中等4校，因建物有避難平台及違建原因尚待排除，重新提送申請，未取得設備登記及啟用售電，其餘案場之承租人目前已依契約規定繳納建置期，及正式售電期間回饋金合計739萬餘元。

新北 台電 光電 班班有冷氣

延伸閱讀

南部風災豬源短缺 新北「人情拜託調豬」日供2200頭不休市

新北少女搭計程車返家遇車禍 噴飛車外爆頭慘死驚悚畫面曝光

洩漏死亡案件給殯葬業者 新北警涉收賄洩密 1人起訴 2人緩起訴

新北查核運豬車防疫 3輛未裝GPS各罰6000元

相關新聞

審計揪6校光電設備啟用近2年 沒收到台電回饋金…新北解釋原因

新北推動校園減熱創能設置太陽光電計畫，審計報告指部分學校標期過短，契約缺乏規範約束廠商履約，部分標租案廠商未依契約期限完...

塞爆！北環段施工尖峰大直塞回自強隧道…捷局緊急調整

內科塞車未解，近期捷運施工有民眾陳情，士林往內湖大直因車道縮導致塞車，甚至曾回堵到自強隧道。議員質疑，北環段劍南路站施工...

颱風後送暖 新北議員石一佑募愛心物資直送台南弱勢家庭

新北市議員石一佑今帶著板橋愛心慈善會理事長蕭能惠及好友募集的500份愛心物資，南下台南七股、佳里等地，送給在颱風災害中受...

新北市紀錄片獎「島嶼視線」影展閉幕 「大風之島」劃下動人句點

「新北市紀錄片獎15周年系列活動－島嶼視線影展」自7月25日開展迄今，今天圓滿落幕，由榮獲2025台北電影獎百萬首獎、最...

招募熱血的稽查人員 新北環保局開缺175人

新北環保局公告招考今年下半年度聘用、約僱人員，此次招考釋出約僱人員137名、聘用稽查員38名，共175個職缺，職缺分為三...

快來抽30萬…北水處綁定電子帳單 每期省水費還能抽大獎

配合北市府淨零與數位治理政策，北水處除現有「e帳單＋e繳費每期省10元」，8月11日至11月30日止也舉辦「節能減碳e起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。