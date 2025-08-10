聽新聞
新北市紀錄片獎「島嶼視線」影展閉幕 「大風之島」劃下動人句點
「新北市紀錄片獎15周年系列活動－島嶼視線影展」自7月25日開展迄今，今天圓滿落幕，由榮獲2025台北電影獎百萬首獎、最佳紀錄片及最佳剪輯作品的「大風之島」擔綱影展壓軸閉幕片，為影展閉幕畫下動人句點。
島嶼視線影展歷經3周放映，吸引民眾踴躍報名，今天閉幕特映場，短短幾天就報名額滿，獲得廣大回響，新北市新聞局長李利貞、「大風之島」導演許雅婷及影展策展人陳志漢都出席閉幕，感謝民眾對影展的支持與參與。
李利貞表示，新北是台灣紀錄片創作重鎮，今年透過「島嶼視線」影展精選回顧新北紀錄片獎15年來優選作品，並選映多部國內外紀實長片，除展現新北紀錄片的多元與包容，並期盼藉由不同紀錄片的議題與觀點，讓紀實影像成為引發對話、凝聚共鳴的重要媒介。她強調，影展閉幕不是句點，是新北紀錄片起飛邁向下一個15周年的里程碑。
許雅婷在映後座談中分享到，「大風之島」記錄樂生療養院住民面對迫遷歷程共有20年之久，這段歷程不只是一段歷史，更是關於家與尊嚴的故事，希望用影像留下這群人存在的痕跡。紀錄片是一場漫長的陪伴，曾獲新北市紀錄片獎優選作品的許雅婷導演，也謝謝新北市紀錄片獎長年支持紀錄片工作者，讓這段記錄呈現給更多人。
新北市新聞局也預告，今年度入選的新北市紀錄片優選作品，將於10月舉辦頒獎典禮及首映活動，屆時將見證2025年度優選影片的成果，新北市紀錄片系列活動訊息，可上新北市紀錄片系列活動主題網站（https://www.doc.ntpc.gov.tw），或臉書搜尋「感動，無所不在！」。
