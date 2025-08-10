八里教養院生突破肢體限制 陶藝特展揮灑生命韌性

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱王慧瑛／新北即時報導
罹患腦麻的韋汝在展場導覽作品，左一為指導老師張耀全，右一為滬尾藝文休閒園區總經理紀維綺。圖／新北市社會局提供
新北市立八里愛心教養院生透過陶藝展現生命韌性，「陶藝．淘意」特展目前正在滬尾藝文休閒園區2樓「滬尾故事館」展出，每一件作品都得來不易，院生的創作潛力讓人驚豔。

新北社會局表示，「陶藝．淘意」特展展出八里愛心教養院院生創作的數百件陶藝、手拉坏作品，院生突破身體的限制，以旺盛的生命力創作出獨一無二的作品，也為自己的人生留下印記，展期持續至9月7日。

陶藝社團老師張耀全談到，他會針對每一名院生的特質給予個別化指導，以腦麻院生韋汝創作「陶竹」為例，必須分成竹節、竹葉、構圖和上釉等步驟，韋汝只有左手拇指與食指有功能，一堂課下來，只能搓揉4、5片葉子。

韋汝表示，創作過程很辛苦也很有趣，因為夏天黏土容易乾，乾了就無法塑形，還要噴水，但她不願意放棄，曾經在3個月內捏塑了50隻鴨子，再上釉成了黃色小鴨或綠頭鴨，作品完成那一刻很有成就感，創作時，也會忘卻身體承受的痛苦。

滬尾藝文休閒園區連續4年免費提供園地，讓院生的作品得以讓社會看見。滬尾藝文休閒園區總經理紀維綺表示，園區融合淡水自然美景，打造「共美·共學·共鳴」的文化場域，院生的作品讓人看見創造力和生命力，園區已和教養院洽談，鼓勵院生創作文創小陶藝，像是海芋花或蘑菇可以做成實用的筷墊，也可以捏製小盤子，可轉變成文創商品，所得也能鼓勵院生。

八里愛心教養院院長劉文湘表示，8月7日、15日、22日、29日下午1時至2時及2時至3時，將安排8堂「企鵝造型輕黏土DIY體驗」，每堂10個名額免費開放報名，由院生帶領共同體驗陶藝創作的樂趣。

一竹慈善會志工陪伴輪標舞社團院生，以靈動的輪標舞為陶藝展揭開序幕。圖／新北市社會局提供
滬尾藝文休閒園區有意與八里愛心教養院合作，鼓勵院生創作海芋花或蘑菇筷墊等文創商品。圖／新北市社會局提供
滬尾藝文休閒園區有意與八里愛心教養院合作，鼓勵院生創作海芋花或蘑菇筷墊等文創商品。圖／新北市社會局提供
新北八里愛心教養院在滬尾藝文園區辦「陶藝．淘意」特展，將持續到9月7日。圖／新北市社會局提供
罹患腦麻的院生韋汝以左手拇指與食指捏塑出每一片竹葉，創作過程相當費工。圖／新北市社會局提供
八里愛心教養院院生韋汝以左手拇指與食指，一點一點捏塑出來的黃色小鴨。圖／新北市社會局提供
陶藝 生命韌性

