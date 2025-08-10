快訊

MLB／大谷生涯4次40轟現役最強 道奇痛宰美聯王者藍鳥

「超商最頂微波食品」 網激推這款義大利麵：已連吃三天

美日預估楊柳颱風恐成「西北颱」 氣象署說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

招募熱血的稽查人員 新北環保局開缺175人

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
稽查員是守望城市第一線的生力軍，圖為調查河川水質過程。圖／新北市環保局提供
稽查員是守望城市第一線的生力軍，圖為調查河川水質過程。圖／新北市環保局提供

新北環保局公告招考今年下半年度聘用、約僱人員，此次招考釋出約僱人員137名、聘用稽查員38名，共175個職缺，職缺分為三大類，分別為約僱稽查員、行政組及聘用稽查員，錄取者享有處理環保違規案件獎勵金、國旅卡等福利，服務年資若經過國家考試及格成為正式公務人員，亦可併計為公務人員休假年資。

環保局表示，稽查員是守望城市第一線的生力軍，民眾對居住環境議題愈來愈重視，非法棄置、噪音異味等案件持續增加，迫切需要更多有熱忱、有行動力的夥伴加入。

報名自8月20日上午8時起，持續至9月12日下午6時止，採網路報名，報名網址為https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article/Info?ID=12464。

考試時間為10月18日，筆試與口試採同日辦理，上午筆試、下午口試，讓考生能一天內完成所有評核流程。筆試中50%取自歷年考古題，考生可至環保局官網下載練習。

筆試科目與未來工作重點，「約僱稽查員」筆試考環保稽查概論，未來將投入第一線公害稽查與陳情處理；「行政組」考科為環保概論及、行政法及民、刑法概論，工作內容涵蓋環保違規處分與未繳罰單強制執行等業務。

「聘用稽查員」考科包含環保稽查概論、環境稽查實務，將參與破壞國土與重大汙染專案調查，考驗現場判斷及應變力。

環保局表示，考試相關疑問可洽（02）2953-2111分機3082、3067或3045洽詢考試相關事宜。

職缺 環保局

延伸閱讀

桃園有4例屈公病皆境外移入 環保、衛生局逾2萬志工防疫

2030年前投1億 新北改造技職學習環境納未來趨勢

維修替代丟棄 減碳生活新STYLE

新北少女搭Uber返家遇車禍 噴飛車外爆頭慘死驚悚畫面曝光

相關新聞

塞爆！北環段施工尖峰大直塞回自強隧道…捷局緊急調整

內科塞車未解，近期捷運施工有民眾陳情，士林往內湖大直因車道縮導致塞車，甚至曾回堵到自強隧道。議員質疑，北環段劍南路站施工...

鹿港龍山寺檢修工程二度招標 寺方憂彩繪爭議影響投標意願

國定古蹟鹿港龍山寺因漏水、木構件腐朽須修繕，「檢修暨再利用工程」今年已兩度招標，第一次6月流標，第二次預計8月14日開標...

招募熱血的稽查人員 新北環保局開缺175人

新北環保局公告招考今年下半年度聘用、約僱人員，此次招考釋出約僱人員137名、聘用稽查員38名，共175個職缺，職缺分為三...

快來抽30萬…北水處綁定電子帳單 每期省水費還能抽大獎

配合北市府淨零與數位治理政策，北水處除現有「e帳單＋e繳費每期省10元」，8月11日至11月30日止也舉辦「節能減碳e起...

2030年前投1億 新北改造技職學習環境納未來趨勢

新北技職教育邁入第三年「技職雙美未計畫」今年將升級「未來」產業趨勢，導入半導體、AI、機器人、無人機及新商業等課程空間，...

楊柳侵襲北市機率曝…這2天最近 災防辦提醒不可輕忽

輕度颱風楊柳今2時位於台北東方約1900公里之海面上，近中心風速每秒28公尺，7級風半徑120公里。北市災害防救辦公室提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。