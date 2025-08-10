招募熱血的稽查人員 新北環保局開缺175人

新北環保局公告招考今年下半年度聘用、約僱人員，此次招考釋出約僱人員137名、聘用稽查員38名，共175個職缺，職缺分為三大類，分別為約僱稽查員、行政組及聘用稽查員，錄取者享有處理環保違規案件獎勵金、國旅卡等福利，服務年資若經過國家考試及格成為正式公務人員，亦可併計為公務人員休假年資。

環保局表示，稽查員是守望城市第一線的生力軍，民眾對居住環境議題愈來愈重視，非法棄置、噪音異味等案件持續增加，迫切需要更多有熱忱、有行動力的夥伴加入。

報名自8月20日上午8時起，持續至9月12日下午6時止，採網路報名，報名網址為https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article/Info?ID=12464。

考試時間為10月18日，筆試與口試採同日辦理，上午筆試、下午口試，讓考生能一天內完成所有評核流程。筆試中50%取自歷年考古題，考生可至環保局官網下載練習。

筆試科目與未來工作重點，「約僱稽查員」筆試考環保稽查概論，未來將投入第一線公害稽查與陳情處理；「行政組」考科為環保概論及、行政法及民、刑法概論，工作內容涵蓋環保違規處分與未繳罰單強制執行等業務。

「聘用稽查員」考科包含環保稽查概論、環境稽查實務，將參與破壞國土與重大汙染專案調查，考驗現場判斷及應變力。

環保局表示，考試相關疑問可洽（02）2953-2111分機3082、3067或3045洽詢考試相關事宜。