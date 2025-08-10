快訊

0050正二持有一年停利5.8％！存股哥嘆「個性不搭」轉戰高股息：反人性抄底真做不到

楊柳颱風恐通過台灣 氣象署：不排除周二海陸警齊發

MLB／大谷翔平第40轟出爐 連3季達標再拚國聯全壘打王

2030年前投1億 新北改造技職學習環境納未來趨勢

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
瑞芳高工資訊科建置新電子電路實習工場。圖／新北教育局提供
瑞芳高工資訊科建置新電子電路實習工場。圖／新北教育局提供

新北技職教育邁入第三年「技職雙美未計畫」今年將升級「未來」產業趨勢，導入半導體、AI、機器人、無人機及新商業等課程空間，預計至2030年前投入約1億元，優化場域與設備，讓學生在兼具雙語、美感與未來感的環境。

教育局指出，「技職雙美未計畫」自112年啟動，113年融入美感設計，每年投入約1,500萬元，目前已完成模具、電機電子、園藝療癒、機械、金融沙盒等10處工場改造；今年攜手美感細胞協會、中華民國室內設計協會、台灣設計研究院及台師大等四大設計專業單位，導入公開徵選及專業評審機制，提升教學工場的空間與教學整合品質。

114學年度將升級「未來」產業趨勢，導入半導體、AI、機器人、無人機及新商業等課程空間，預計至2030年前投入約1億元，持續優化場域與設備，讓學生在兼具雙語、美感與未來感的環境中學習，並無縫接軌職場。

三重商工機械科實習工場榮獲2025 TID台灣室內設計大獎，淡水商工機電整合工場更奪得德國 iF 室內設計類殊榮。年底前，鶯歌工商應用日語科、新北高工應用英語科、泰山高中電機與機械科、穀保家商多媒體設計科等新場域也將陸續啟用，持續擴大雙語與未來技術的跨域整合。

淡水商工電機科三年級學生白承佑表示，新工場明亮整潔、設計感十足，上課更有精神、學習氛圍完全不同；三重商工機械科主任黃彥傑也說，工場更新後燈光明亮、動線順暢，學生操作更安全，也更積極參與。入口懸吊作品由數值加工機與機械手臂製作，展現跨域實作與科技美學的融合。

新北高工校長孔令文表示，該校模具科實習工場「收藏盒」2023年成為全國首間獲「金點設計獎」的工科實習工場，是美感轉型的重要起點。今年進一步建置應用英語科語言教室，導入雙語、設計思維與AI學習，期待能成為翻轉技職教學的典範。

三重商工機械科實習工場榮獲2025TID台灣室內設計大獎。圖／新北教育局提供
三重商工機械科實習工場榮獲2025TID台灣室內設計大獎。圖／新北教育局提供
三重商工商業經營科打造貼近職場的金融沙盒育才中心。圖／新北教育局提供
三重商工商業經營科打造貼近職場的金融沙盒育才中心。圖／新北教育局提供
淡水商工電機科更新機電整合實習工場，獲德國2025年iF設計獎。圖／新北教育局提供
淡水商工電機科更新機電整合實習工場，獲德國2025年iF設計獎。圖／新北教育局提供

實習工場

延伸閱讀

新北少女搭Uber返家遇車禍 噴飛車外爆頭慘死驚悚畫面曝光

新北三重新北大橋雙向汽車道 11、12日夜間封路銑鋪

洩漏死亡案件給殯葬業者 新北警涉收賄洩密 1人起訴 2人緩起訴

新北查核運豬車防疫 3輛未裝GPS各罰6000元

相關新聞

塞爆！北環段施工尖峰大直塞回自強隧道…捷局緊急調整

內科塞車未解，近期捷運施工有民眾陳情，士林往內湖大直因車道縮導致塞車，甚至曾回堵到自強隧道。議員質疑，北環段劍南路站施工...

快來抽30萬..北水處綁定電子帳單 每期省水費還能抽大獎

配合北市府淨零與數位治理政策，北水處除現有「e帳單＋e繳費每期省10元」，8月11日至11月30日止也舉辦「節能減碳e起...

2030年前投1億 新北改造技職學習環境納未來趨勢

新北技職教育邁入第三年「技職雙美未計畫」今年將升級「未來」產業趨勢，導入半導體、AI、機器人、無人機及新商業等課程空間，...

楊柳侵襲北市機率曝..這2天最近 災防辦提醒不可輕忽

輕度颱風楊柳今2時位於台北東方約1900公里之海面上，近中心風速每秒28公尺，7級風半徑120公里。北市災害防救辦公室提...

必朝聖！西門町彩虹地景回歸了 遊客搶拍「TAIPEI」意象

台北市西門町知名地標「6號彩虹／Rainbow Six」近期重新彩繪後，昨以新貌迎接國內外旅客，已吸引相當多民眾、遊客拍...

新北三重新北大橋雙向汽車道 11、12日夜間封路銑鋪

新北市養工處為改善三重區新北環快（新北大橋雙向汽車道）道路鋪面品質，11日、12日晚間10時至翌日清晨6時，分兩階段辦理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。