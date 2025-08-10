2030年前投1億 新北改造技職學習環境納未來趨勢

新北技職教育邁入第三年「技職雙美未計畫」今年將升級「未來」產業趨勢，導入半導體、AI、機器人、無人機及新商業等課程空間，預計至2030年前投入約1億元，優化場域與設備，讓學生在兼具雙語、美感與未來感的環境。

教育局指出，「技職雙美未計畫」自112年啟動，113年融入美感設計，每年投入約1,500萬元，目前已完成模具、電機電子、園藝療癒、機械、金融沙盒等10處工場改造；今年攜手美感細胞協會、中華民國室內設計協會、台灣設計研究院及台師大等四大設計專業單位，導入公開徵選及專業評審機制，提升教學工場的空間與教學整合品質。

114學年度將升級「未來」產業趨勢，導入半導體、AI、機器人、無人機及新商業等課程空間，預計至2030年前投入約1億元，持續優化場域與設備，讓學生在兼具雙語、美感與未來感的環境中學習，並無縫接軌職場。

三重商工機械科實習工場榮獲2025 TID台灣室內設計大獎，淡水商工機電整合工場更奪得德國 iF 室內設計類殊榮。年底前，鶯歌工商應用日語科、新北高工應用英語科、泰山高中電機與機械科、穀保家商多媒體設計科等新場域也將陸續啟用，持續擴大雙語與未來技術的跨域整合。

淡水商工電機科三年級學生白承佑表示，新工場明亮整潔、設計感十足，上課更有精神、學習氛圍完全不同；三重商工機械科主任黃彥傑也說，工場更新後燈光明亮、動線順暢，學生操作更安全，也更積極參與。入口懸吊作品由數值加工機與機械手臂製作，展現跨域實作與科技美學的融合。