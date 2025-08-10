快來抽30萬..北水處綁定電子帳單 每期省水費還能抽大獎

配合北市府淨零與數位治理政策，北水處除現有「e帳單＋e繳費每期省10元」，8月11日至11月30日止也舉辦「節能減碳e起來、申辦電子帳單」抽獎活動，用戶只要加入「您的水管家」簡單3步驟，就有機會把最高30萬帶回家。

另外，「您的水管家」用戶服務系統整合多項常用自來水業務，包含線上繳費、帳單管理、發票中獎、水量異常及施工停水等主動通知，還可以查詢水質資訊、掌握用水情形等多項便利功能皆可線上一指搞定。

北水處表示，這次的抽獎活動除持續推動減紙減碳及數位化服務，也配合北市府淨零與數位治理政策，用戶只要加入「您的水管家」服務系統、綁定水號申辦電子帳單並完成報名，本次抽獎活動對象為北水處轄區電子帳單用戶；抽獎資格：用戶水號之用水種別為「A」（一般）、「B、B2」（軍眷）之非營業戶。

抽獎三步驟：第一，加入您的水管家用戶服務系統；第二，綁定水號申辦電子帳單（已有申辦者則免）；第三，於您的水管家用戶服務系統頁面完成報名。符合上述資格每筆水號可獲得1次抽獎機會！預計於114年12月抽出30萬元1名、10萬元3名、1萬元10名及1仟元100名等，共計114個獎項、總獎金80萬元等您來拿。