快訊

0050正二持有一年停利5.8％！存股哥嘆「個性不搭」轉戰高股息：反人性抄底真做不到

楊柳颱風恐通過台灣 氣象署：不排除周二海陸警齊發

MLB／大谷翔平第40轟出爐 連3季達標再拚國聯全壘打王

快來抽30萬..北水處綁定電子帳單 每期省水費還能抽大獎

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北自來水事業處。圖/北水處提供
台北自來水事業處。圖/北水處提供

配合北市府淨零與數位治理政策，北水處除現有「e帳單＋e繳費每期省10元」，8月11日至11月30日止也舉辦「節能減碳e起來、申辦電子帳單」抽獎活動，用戶只要加入「您的水管家」簡單3步驟，就有機會把最高30萬帶回家。

另外，「您的水管家」用戶服務系統整合多項常用自來水業務，包含線上繳費、帳單管理、發票中獎、水量異常及施工停水等主動通知，還可以查詢水質資訊、掌握用水情形等多項便利功能皆可線上一指搞定。

北水處表示，這次的抽獎活動除持續推動減紙減碳及數位化服務，也配合北市府淨零與數位治理政策，用戶只要加入「您的水管家」服務系統、綁定水號申辦電子帳單並完成報名，本次抽獎活動對象為北水處轄區電子帳單用戶；抽獎資格：用戶水號之用水種別為「A」（一般）、「B、B2」（軍眷）之非營業戶。

抽獎三步驟：第一，加入您的水管家用戶服務系統；第二，綁定水號申辦電子帳單（已有申辦者則免）；第三，於您的水管家用戶服務系統頁面完成報名。符合上述資格每筆水號可獲得1次抽獎機會！預計於114年12月抽出30萬元1名、10萬元3名、1萬元10名及1仟元100名等，共計114個獎項、總獎金80萬元等您來拿。

帳單 淨零 北市府

延伸閱讀

台北市公告停水「連停7天」？北水處急澄清：「每日」5小時

移民署會同北市府進台大查移工 學生組織跳腳：不能忽略正當程序

國中遭指砍樹蓋綠能照明 北市府認未達受保標準

竹市龍山公園水壓過大 孩童玩沙清洗濺得一身濕…市府改善

相關新聞

塞爆！北環段施工尖峰大直塞回自強隧道…捷局緊急調整

內科塞車未解，近期捷運施工有民眾陳情，士林往內湖大直因車道縮導致塞車，甚至曾回堵到自強隧道。議員質疑，北環段劍南路站施工...

快來抽30萬..北水處綁定電子帳單 每期省水費還能抽大獎

配合北市府淨零與數位治理政策，北水處除現有「e帳單＋e繳費每期省10元」，8月11日至11月30日止也舉辦「節能減碳e起...

2030年前投1億 新北改造技職學習環境納未來趨勢

新北技職教育邁入第三年「技職雙美未計畫」今年將升級「未來」產業趨勢，導入半導體、AI、機器人、無人機及新商業等課程空間，...

楊柳侵襲北市機率曝..這2天最近 災防辦提醒不可輕忽

輕度颱風楊柳今2時位於台北東方約1900公里之海面上，近中心風速每秒28公尺，7級風半徑120公里。北市災害防救辦公室提...

必朝聖！西門町彩虹地景回歸了 遊客搶拍「TAIPEI」意象

台北市西門町知名地標「6號彩虹／Rainbow Six」近期重新彩繪後，昨以新貌迎接國內外旅客，已吸引相當多民眾、遊客拍...

新北三重新北大橋雙向汽車道 11、12日夜間封路銑鋪

新北市養工處為改善三重區新北環快（新北大橋雙向汽車道）道路鋪面品質，11日、12日晚間10時至翌日清晨6時，分兩階段辦理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。