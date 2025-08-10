楊柳侵襲北市機率曝..這2天最近 災防辦提醒不可輕忽

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市災防辦表示，根據中央氣象署最新預報，未來120小時楊柳颱風暴風侵襲台北市的機率，已從昨日的49%升至59%。雖然颱風未來路徑仍會持續修正，但不容輕忽。本報資料照片
輕度颱風楊柳今2時位於台北東方約1900公里之海面上，近中心風速每秒28公尺，7級風半徑120公里。北市災害防救辦公室提醒，依氣象署路徑評估，楊柳預估13日至14日上半天最靠近台灣。

北市災防辦表示，根據中央氣象署最新預報，未來120小時楊柳颱風暴風侵襲台北市的機率，已從昨日的49%升至59%。雖然颱風未來路徑仍會持續修正，但不容輕忽。

災防辦呼籲民眾，可利用今天周日空檔，加強自主防災工作，像是檢查防水閘門(板)是否功能正常，預先清除自家周邊排水孔或排水格柵的枯枝落葉等雜物，維持排水暢通等。

此外，災防辦也提醒，今(10)日台北市有連續出現36℃以上高溫的機率，無雨時感受悶熱，外出時請隨時補充水分，中午前後避免非必要的戶外活動。午後有陣雨或雷雨的機率高，市區西南側時雨量可達40至50毫米。

