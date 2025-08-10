必朝聖！西門町彩虹地景回歸了 遊客搶拍「TAIPEI」意象

台北市西門町知名地標「6號彩虹／Rainbow Six」近期重新彩繪後，昨以新貌迎接國內外旅客，已吸引相當多民眾、遊客拍照打卡。

北市觀光傳播局表示，彩虹地景更新，不僅全面翻新色彩、鋪設上漆，民眾在拍照時也能同時將地景文字及西門町商圈入口意象納入畫面，展現台北作為性別友善的城市形象。

觀傳局表示，彩虹地景設立以來，已成為國內外旅客到訪西門町的熱門打卡點。本次翻新作業，重繪上漆以提升整體視覺鮮明度，拍照時能同時呈現地景文字及西門町商圈入口意象。

此外，也藉由此次翻新再次傳達本市性別友善的形象，提升台北的國際能見度，帶動旅客走進西門商圈。歡迎大家走訪充滿活力的西門町，親身感受「6號彩虹」所傳遞的多元、包容與友善精神。

觀傳局指出，西門町不僅是年輕人喜愛的潮流聚集地，更是台北重要的性別友善觀光景點。除西門町外，市府前市民廣場也設有彩虹地景，旅客來到市民廣場與彩虹地景合影時，也能輕鬆同框台北101，留下美好回憶。