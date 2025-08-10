必朝聖！西門町彩虹地景回歸了 遊客搶拍「TAIPEI」意象
台北市西門町知名地標「6號彩虹／Rainbow Six」近期重新彩繪後，昨以新貌迎接國內外旅客，已吸引相當多民眾、遊客拍照打卡。
北市觀光傳播局表示，彩虹地景更新，不僅全面翻新色彩、鋪設上漆，民眾在拍照時也能同時將地景文字及西門町商圈入口意象納入畫面，展現台北作為性別友善的城市形象。
觀傳局表示，彩虹地景設立以來，已成為國內外旅客到訪西門町的熱門打卡點。本次翻新作業，重繪上漆以提升整體視覺鮮明度，拍照時能同時呈現地景文字及西門町商圈入口意象。
此外，也藉由此次翻新再次傳達本市性別友善的形象，提升台北的國際能見度，帶動旅客走進西門商圈。歡迎大家走訪充滿活力的西門町，親身感受「6號彩虹」所傳遞的多元、包容與友善精神。
觀傳局指出，西門町不僅是年輕人喜愛的潮流聚集地，更是台北重要的性別友善觀光景點。除西門町外，市府前市民廣場也設有彩虹地景，旅客來到市民廣場與彩虹地景合影時，也能輕鬆同框台北101，留下美好回憶。
觀傳局進一步說，為推廣性別友善觀光，將於10月同志驕傲月期間推出「Color Taipei」系列活動，內容包括彩虹觀光巴士遊程以及與性別友善旅宿業者合作等精彩豐富的彩虹主題觀光活動，邀請所有市民與國內外遊客一同參與，深入體驗台北作為亞洲性別友善城市的多元魅力與包容精神。
