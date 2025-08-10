塞爆！北環段施工尖峰大直塞回自強隧道…捷局緊急調整

內科塞車未解，近期捷運施工有民眾陳情，士林往內湖大直因車道縮導致塞車，甚至曾回堵到自強隧道。議員質疑，北環段劍南路站施工占用外側車道，導致公車行駛須忽內忽外阻車流；加上左轉專用，原4線僅剩2線車道。

捷運局表示，預計8月11日前會完成改善路型，並持續觀察交通現況，如仍然出現車流壅塞的情況，將進行滾動式修正。

「從來沒有這麼塞！」近期有士林往內湖的通勤族抱怨，因捷運施工導致路型車道縮減，尖峰時段大塞車，車流回堵嚴重時，直到自強隧道北口的東吳大學。

「兩線車道卻要容納三線的北安路，以及兩線的明水路匯合的車流量，當然造成塞車瓶頸！」議員何孟樺說，原來問題出在北環段Y29劍南路站施工，部分占用外側車道。這一方面讓應該行駛外側車道的公車必須忽內忽外，阻塞車流；更麻煩的是，這段路又有左轉專用道，所以原本四線寬的路幅，實際上只剩下兩線車道。

議員與交通局、交工處、交通大隊、捷運局一工處、中山區成功里長李清水會勘，研議應塗銷明水路與北安路770巷路口的兩處槽化區，以減少公車變換車道；另外，北安路自強隧道口至敬業三路內側車道，全時段禁止左轉，改為直行車道，紓解匯合後往內湖的直行車流。

何說，在不妨礙行人雙向交會的前提下，將因施工設置的臨時人行道，退縮至兩公尺寬，以增加瓶頸段的車輛容量。期盼經過調整之後，能夠疏通這個壅塞瓶頸。

對此，捷運工程局表示，施工區經跨局處協調後，敬業二路至劍南路站間之混凝土紐澤西護欄退縮1公尺，以加大外側車道寬度；另外，北安路敬業三路口最內側車道改為全時段禁止左轉直行車道；並塗銷明水路至劍南路間現有2處槽化區，恢復原有車道數，劍南路口機車停等區並退回原有位置。

