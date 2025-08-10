快訊

塞爆！北環段施工尖峰大直塞回自強隧道…捷局緊急調整

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「從來沒有這麼塞！」近期有通勤族抱怨，疑似因捷運施工，導致路型車道縮減，尖峰時段大塞車，車流回堵嚴重時，直到自強隧道北口的東吳大學。圖／引用自議員何孟樺臉書
內科塞車未解，近期捷運施工有民眾陳情，士林往內湖大直因車道縮導致塞車，甚至曾回堵到自強隧道。議員質疑，北環段劍南路站施工占用外側車道，導致公車行駛須忽內忽外阻車流；加上左轉專用，原4線僅剩2線車道。

捷運局表示，預計8月11日前會完成改善路型，並持續觀察交通現況，如仍然出現車流壅塞的情況，將進行滾動式修正。

「從來沒有這麼塞！」近期有士林往內湖的通勤族抱怨，因捷運施工導致路型車道縮減，尖峰時段大塞車，車流回堵嚴重時，直到自強隧道北口的東吳大學。

「兩線車道卻要容納三線的北安路，以及兩線的明水路匯合的車流量，當然造成塞車瓶頸！」議員何孟樺說，原來問題出在北環段Y29劍南路站施工，部分占用外側車道。這一方面讓應該行駛外側車道的公車必須忽內忽外，阻塞車流；更麻煩的是，這段路又有左轉專用道，所以原本四線寬的路幅，實際上只剩下兩線車道。

議員與交通局、交工處、交通大隊、捷運局一工處、中山區成功里長李清水會勘，研議應塗銷明水路與北安路770巷路口的兩處槽化區，以減少公車變換車道；另外，北安路自強隧道口至敬業三路內側車道，全時段禁止左轉，改為直行車道，紓解匯合後往內湖的直行車流。

何說，在不妨礙行人雙向交會的前提下，將因施工設置的臨時人行道，退縮至兩公尺寬，以增加瓶頸段的車輛容量。期盼經過調整之後，能夠疏通這個壅塞瓶頸。

對此，捷運工程局表示，施工區經跨局處協調後，敬業二路至劍南路站間之混凝土紐澤西護欄退縮1公尺，以加大外側車道寬度；另外，北安路敬業三路口最內側車道改為全時段禁止左轉直行車道；並塗銷明水路至劍南路間現有2處槽化區，恢復原有車道數，劍南路口機車停等區並退回原有位置。

捷運局表示，預計會在8月11日前改善完成，並將持續觀察調整後的交通現況，如仍然出現車流壅塞的情況，將進行滾動式修正。

捷運局說，Y29劍南路站施工圍籬於114年8月4日圍設，將接續進行連續壁施工，工期約18個月，初步規劃115年12月底可將目前佔用道路之交維設施撤除，回復原有行車動線，目前有再與廠商評估，檢討先行將敬業二路口箱涵改道及劍南路站公車亭位置之連續壁先行施作進行淺挖及覆工鈑舖設為臨時路面，盡量提前開放通行。

議員何孟樺質疑，北環段Y29劍南路站施工，工區部分占用外側車道，導致應行駛外側車道的公車須忽內忽外，阻塞車流；加上這段路有左轉專用道，原四線寬路幅，實際上只剩下兩線車道。圖／引用自議員何孟樺臉書
「從來沒有這麼塞！」近期有通勤族抱怨，疑似因捷運施工，導致路型車道縮減，尖峰時段大塞車，車流回堵嚴重時，直到自強隧道北口的東吳大學。圖／引用自議員何孟樺臉書
