快訊

傳英特爾內部熱烈討論分拆代工業務！專家爆料「最快1年內成形」

鳳翔專案F-16V至今零交機 為何預算執行率高卻不見戰機

iPhone 17 Pro系列傳漲價「至少貴1500元」！1關鍵向Pro Max看齊

聽新聞
0:00 / 0:00

新北三重新北大橋雙向汽車道 11、12日夜間封路銑鋪

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北養工處為改善三重區新北大橋雙向汽車道鋪面品質，8月11日及12日晚間10時至翌日清晨6時進行道路銑鋪。圖／新北市工務局提供
新北養工處為改善三重區新北大橋雙向汽車道鋪面品質，8月11日及12日晚間10時至翌日清晨6時進行道路銑鋪。圖／新北市工務局提供

新北市養工處為改善三重區新北環快（新北大橋雙向汽車道）道路鋪面品質，11日、12日晚間10時至翌日清晨6時，分兩階段辦理道路銑鋪工程，施工期間將封閉主橋段所有汽車道及部分匝道，提醒用路人改由大漢橋、華江橋往板橋或三重通行。

養工處表示，三重區新北環快是連接三重和板橋的快速道路，交通量龐大，為提供民眾良好通行環境，透過全面銑鋪改善方式，提供用路人更安全、舒適的行車環境。

第一階段時間為8月11日晚上10時至翌日清晨6時，將封閉三重區新北環快往三重方向汽車道，平面道路三重區環漢路往新北環快匝道封閉，另由板橋往三重方向汽車僅能下新莊環漢路匝道，建議改由行經大漢橋、華江橋往三重通行。

第二階段時間為8月12日晚上10時至翌日清晨6時，將封閉三重區新北環快往板橋方向汽車道及環河南路與成功路匝道，平面道路封閉環河南路與重安街路口及環河北路與龍門路口，建議改由大漢橋、華江橋往板橋通行。

養工處提醒，施工若遇雨順延，請用路人遵循交通維持管制設施指引以及現場交維人員的指示減速慢行，或提前改道避開施工路段。

新北三重區新北大橋雙向汽車道8月11日及12日夜間封路銑鋪，施工期間將封閉主橋段所有汽車道及部分匝道，用路人要留意提早改道。圖／新北市工務局提供
新北三重區新北大橋雙向汽車道8月11日及12日夜間封路銑鋪，施工期間將封閉主橋段所有汽車道及部分匝道，用路人要留意提早改道。圖／新北市工務局提供

三重 車道

延伸閱讀

洩漏死亡案件給殯葬業者 新北警涉收賄洩密 1人起訴 2人緩起訴

新北查核運豬車防疫 3輛未裝GPS各罰6000元

影／新北五股砂石車沿途掉泥塊 警方將直接寄罰單給車主

823投票將至 民進黨新北黨部新店陪罷團堅持到最後

相關新聞

塞爆！北環段施工尖峰大直塞回自強隧道…捷局緊急調整

內科塞車未解，近期捷運施工有民眾陳情，士林往內湖大直因車道縮導致塞車，甚至曾回堵到自強隧道。議員質疑，北環段劍南路站施工...

以米代金 北市僅10%寺廟配合

北市2016起推動「以米代金」，透過以平安米代替焚香及燒紙錢，要降低空汙，但北市配合寺廟僅占全市1896家的10%。有廟...

必朝聖！西門町彩虹地景回歸了 遊客搶拍「TAIPEI」意象

台北市西門町知名地標「6號彩虹／Rainbow Six」近期重新彩繪後，昨以新貌迎接國內外旅客，已吸引相當多民眾、遊客拍...

新北三重新北大橋雙向汽車道 11、12日夜間封路銑鋪

新北市養工處為改善三重區新北環快（新北大橋雙向汽車道）道路鋪面品質，11日、12日晚間10時至翌日清晨6時，分兩階段辦理...

台北「市民小巴」爆插隊打架 司機為難

台北「市民小巴」是社區與大眾運輸中繼接駁交通工具，但缺乏排隊動線變成「先搶先贏」，插隊甚至打架亂象橫生，司機還常化身「調...

淡水轉運站年底完工 三芝、石門未納路網

因應淡江大橋即將通車，淡水區微型轉運站也預計年底完工，但只看到淡水進入市區需求，三芝、石門地區至今仍未見有明確的接駁與轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。