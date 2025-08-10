新北三重新北大橋雙向汽車道 11、12日夜間封路銑鋪

新北市養工處為改善三重區新北環快（新北大橋雙向汽車道）道路鋪面品質，11日、12日晚間10時至翌日清晨6時，分兩階段辦理道路銑鋪工程，施工期間將封閉主橋段所有汽車道及部分匝道，提醒用路人改由大漢橋、華江橋往板橋或三重通行。

養工處表示，三重區新北環快是連接三重和板橋的快速道路，交通量龐大，為提供民眾良好通行環境，透過全面銑鋪改善方式，提供用路人更安全、舒適的行車環境。

第一階段時間為8月11日晚上10時至翌日清晨6時，將封閉三重區新北環快往三重方向汽車道，平面道路三重區環漢路往新北環快匝道封閉，另由板橋往三重方向汽車僅能下新莊環漢路匝道，建議改由行經大漢橋、華江橋往三重通行。

第二階段時間為8月12日晚上10時至翌日清晨6時，將封閉三重區新北環快往板橋方向汽車道及環河南路與成功路匝道，平面道路封閉環河南路與重安街路口及環河北路與龍門路口，建議改由大漢橋、華江橋往板橋通行。