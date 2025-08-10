走入山林安全至上 中市府辦登山安全講座
因應近日天氣變化劇烈，台中市觀光旅遊局8月9日、17日連續兩周舉辦「登山安全宣導講座」，邀請專業山友與戶外達人分享安全登山的知識與實用經驗，現場並規畫登山主題市集，集結超過30間戶外生活品牌、在地文創店家到場，吸引上百位山友齊聚。
觀旅局長陳美秀表示，登山推廣活動已舉辦多年，「安全」仍是首要重視的事情，尤其近期山區雨量豐沛，山林教育更不能馬虎。為此8月9日、17日各辦2場登山安全講習，昨在台中草悟道舉辦，邀請山問攀登執行長陳慧元、台大醫院醫師黃碩焜分享新手必懂的登山指南，以及因應緊急醫療狀況的行前準備與自救方法，都是山友不可不知的安全知識與實用經驗。
陳美秀說，今年除舉辦安全講座，更首次舉辦登山主題市集，結合超過30間戶外品牌，並推出限定優惠，不論熱愛登山的老手或是山系新手，都能在市集找到適合自己的裝備，更有期間限定的手作體驗、打卡禮與品牌限量優惠，送出價值逾萬元的百項好禮。
觀旅局提醒，攀登步道具有一定難度及風險，出發前務必衡量身體及天候狀況，切勿勉強前行，歡迎全台各地的山友在天候狀況良好時，親自來台中感受豐富的山林資源魅力。
