淡水轉運站年底完工 三芝、石門未納路網

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

因應淡江大橋即將通車，淡水區微型轉運站也預計年底完工，但只看到淡水進入市區需求，三芝、石門地區至今仍未見有明確的接駁與轉乘規畫，民代表示，北海岸居民不該被排除在外，也需納入快速轉運系統銜接大橋交通網。交通局表示，三芝、石門仍以現有公車路線為主。

位於淡江大橋沙崙路匝道南側的「微型轉運站」，將整合輕軌、公車、YouBike等多種交通工具，並新闢「桃園機場快線」、「板橋快線」及「淡水-八里觀光公車路線」等3條快捷公車，結合周邊停車場，推動「停車轉乘」的大眾運輸旅遊模式。

議員陳家琪表示，淡水，三芝、石門應納入快速轉運主網，不該靠轉乘才有車搭。既有醫療專車雖已固定班次，應持續檢討服務範圍與彈性機制，例如涵蓋更多醫院、調整路線與時間，讓長輩就醫更方便。新路線開通後須強化班次密度與接駁順暢度，讓轉乘不再成為北海岸居民的日常煎熬。

議員鄭宇恩說，三芝、石門至今仍未見有明確的接駁與轉乘規畫，北海岸需要有快速轉運系統銜接大橋交通網，納入快速公車轉運體系，補齊最後一塊拼圖。

交通局指出，針對淡江大橋通車已規畫3條路線，包含往板橋、往桃園機場及還有淡水八里間往返的公車，7月已公告路線，目前正徵求業者經營；至於三芝、石門的部分，仍以現有公車為主，如後續有其他明確需求，會持續加強班次或調整。

淡水 公車 輕軌 淡江大橋

