聽新聞
0:00 / 0:00

台北市民小巴爆插隊打架 司機為難

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北「市民小巴」是社區與大眾運輸中繼接駁交通工具，搭乘民眾多半自主排隊。記者林佳彣／攝影
台北「市民小巴」是社區與大眾運輸中繼接駁交通工具，搭乘民眾多半自主排隊。記者林佳彣／攝影

台北「市民小巴」是社區與大眾運輸中繼接駁交通工具，但缺乏排隊動線變成「先搶先贏」，插隊甚至打架亂象橫生，司機還常化身「調解委員」，公運處表示，將請業者針對重點站區，檢討是否畫排隊線或於尖峰時段引導排隊人潮。

市民小巴共14條路線，議員詹為元近日接獲反映，民眾在市府站搭市民小巴7路公車時有自發性排隊，但地上沒有畫排隊線，當天即發生插隊，插隊者指稱沒有規定要排隊，雙方因此產生爭執。

詹為元說，市民小巴的服務對象以社區民眾為主，車型較小、座位有限，因未有明確指引及硬性規範，導致每逢車輛靠站，經常出現乘客瞬間湧入、爭先恐後上車的亂象，市府應設計完善排隊動線。

北市公車聯管委員會執行長李建文表示，有些路線常有民眾為了搶位、占位而衝突，打架、吵架時有所聞，司機因此壓力大，當下為順利發車，不得不變身「調解委員」介入調停，陷入為難之境。

李建文舉例，捷運劍潭站不少前往陽明山的市民小巴，現場礙於縱深不夠，雖然不能設排隊動線，至少在路緣貼上路線號碼，民眾自主依號碼排隊；但並非每個站位都可以繪設，例如松江路行天宮站是廟方私地，業者尊重私地主不便繪設，還有公車專用道也不宜。

李建文說，只要場域適合且是市有土地的話，建議業者可以向主管機關申請繪設排隊動線。

公車 北市

延伸閱讀

市民小巴沒繪排隊線爆插隊還打架 司機無奈成「調解委員」

議員稱U-Sport場域受限 北市體育局：持續招募業者

公車為何總是猛起步、急煞？業界秘密曝光了

北市公車司機起步急煞停惹民怨 議員曝每天至少1件投訴

相關新聞

以米代金 北市僅10%寺廟配合

北市2016起推動「以米代金」，透過以平安米代替焚香及燒紙錢，要降低空汙，但北市配合寺廟僅占全市1896家的10%。有廟...

台北市民小巴爆插隊打架 司機為難

台北「市民小巴」是社區與大眾運輸中繼接駁交通工具，但缺乏排隊動線變成「先搶先贏」，插隊甚至打架亂象橫生，司機還常化身「調...

淡水轉運站年底完工 三芝、石門未納路網

因應淡江大橋即將通車，淡水區微型轉運站也預計年底完工，但只看到淡水進入市區需求，三芝、石門地區至今仍未見有明確的接駁與轉...

等了一個月！捷運西門站前彩虹地景回歸 遊客搶拍照

睽違1個月，台北捷運西門站前的彩虹地景「6號彩虹/Rainbow Six」今天回歸，吸引往來遊客駐足合照。許多民眾認為重...

淡水微型轉運站年底將完工 議員籲將三芝、石門納入快速轉運系統

因應淡江大橋即將通車，在淡水區微型轉運站也預計年底完工。但民代指出，目前三芝、石門地區的轉乘始終未見規畫，至今仍未見有明...

台北市公告停水「連停7天」？北水處急澄清：「每日」5小時

台北自來水事業處8月6日公告因管網改善工程需要，自8月9日起至8月16日，分別於萬華區、松山區、中山區及內湖區分區停水。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。