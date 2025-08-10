台北市民小巴爆插隊打架 司機為難

台北「市民小巴」是社區與大眾運輸中繼接駁交通工具，但缺乏排隊動線變成「先搶先贏」，插隊甚至打架亂象橫生，司機還常化身「調解委員」，公運處表示，將請業者針對重點站區，檢討是否畫排隊線或於尖峰時段引導排隊人潮。

市民小巴共14條路線，議員詹為元近日接獲反映，民眾在市府站搭市民小巴7路公車時有自發性排隊，但地上沒有畫排隊線，當天即發生插隊，插隊者指稱沒有規定要排隊，雙方因此產生爭執。

詹為元說，市民小巴的服務對象以社區民眾為主，車型較小、座位有限，因未有明確指引及硬性規範，導致每逢車輛靠站，經常出現乘客瞬間湧入、爭先恐後上車的亂象，市府應設計完善排隊動線。

北市公車聯管委員會執行長李建文表示，有些路線常有民眾為了搶位、占位而衝突，打架、吵架時有所聞，司機因此壓力大，當下為順利發車，不得不變身「調解委員」介入調停，陷入為難之境。

李建文舉例，捷運劍潭站不少前往陽明山的市民小巴，現場礙於縱深不夠，雖然不能設排隊動線，至少在路緣貼上路線號碼，民眾自主依號碼排隊；但並非每個站位都可以繪設，例如松江路行天宮站是廟方私地，業者尊重私地主不便繪設，還有公車專用道也不宜。

李建文說，只要場域適合且是市有土地的話，建議業者可以向主管機關申請繪設排隊動線。