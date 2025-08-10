以米代金 北市僅10%寺廟配合

北市2016起推動「以米代金」，透過以平安米代替焚香及燒紙錢，要降低空汙，但北市配合寺廟僅占全市1896家的10%。有廟宇坦言民眾仍不能接受無「香火」，民政局說，民間信仰與傳統觀念成阻力，會發展精緻平安米等，並加強宣傳。

宗教團體循傳統民俗舉行祭祀儀式，時常燃香及焚燒金銀紙錢，造成空氣汙染，民政局為兼顧祭祀文化推廣與居住環境，推動「以米代金」政策，透過以平安米代替焚燒香及金銀紙錢，塑造祭拜文化新思維。

例如，北市台灣省城隍廟2018年獨家設計出黑白平安米，包裝還印有城隍爺與七爺、八爺的可愛造型，拜完能帶回家。

但審計報告指出，民政局2016年1月至去年8月底止，配合試辦「以米代金」政策計有196家寺廟，僅占約10%；又曾參與試辦後自行響應辦理的寺廟僅43家，占全部參與試辦寺廟的21％，有待檢討配合意願低的癥結，並研謀善策加強推廣。

有寺廟人員指出，雖然北市推動「以米代金」，並以大型宮廟做示範，不再燃香及焚燒金銀紙錢，但有的大型廟宇偏向觀光性質，與純粹民間信仰的中小型宮廟有些許不同，民眾祭拜時，雖然不排斥平安米，但仍不能接受沒有「香火」。

信徒說，其實「平安米」的包裝愈來愈有吸引力，甚至有「以茶代金」，取代金紙，不是做不到，但政策推廣還是需要時間，尤其涉及信仰，廟方可並行提供多元選擇，逐步減少阻力，達成環保祭祀目標。也有民眾表示，金紙可以減少，但不能沒有香。

民政局指出，經過檢討後，發現因民間信仰與傳統觀念的阻力等影響，以致寺廟配合試辦及自行推動比率偏低，經研議提出多元化宣傳，並輔導產業發展小包裝精緻平安米等策略，並持續加強宣導推廣，深化祭祀文化新思維。