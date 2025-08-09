新北查核運豬車防疫 3輛未裝GPS各罰6000元

新北動保處近期查核運豬車，發現3輛未安裝全球衛星定位系統，且運輸人員證書過期。因規定已宣導逾6年，不採信業者延誤理由，每車合併裁罰新台幣6000元，以防堵傳播疫病。

新北市政府動物保護防疫處今天發新聞表示，於肉品市場嚴格查核運豬車輛，至今已查獲3輛運豬車未依規定裝設全球衛星定位系統（GPS），及有運輸人員證書過期，依違反「動物運送管理辦法」與「動物保護法」，每台車合併裁罰6000元罰鍰。

動保處說，3輛受罰車的車主辯稱，早已聯繫廠商安裝GPS，但因最近安裝車輛較多，故排程延後。另外，因一時忘記去上課，故未辦理運輸人員證書換證，並非故意不換證。

但動保處表示，因非洲豬瘟等動物疫病，易藉由運豬車傳播，農業部自民國108年起，補助運豬車裝設GPS及月租費，今年起強制要求安裝，以確實掌握移動軌跡。

動保處說，這2項規定宣導期至少6年，業者應早已經知曉，且防疫不能有破口，一旦疫情爆發將造成產業巨大傷害。

動保處指出，派駐防疫人員每天對進出肉品市場載運豬車開始查核，業者不要認為可僥倖逃過查核，而延遲裝設及換證。