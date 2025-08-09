快訊

捲不倫戀及醫療爭議 小港醫院透露副院長馮明珠「身心遭重創」

男「肝炎變肝癌」闖診間施暴毆打醫生 台大醫院發聲了

新北查核運豬車防疫 3輛未裝GPS各罰6000元

中央社／ 新北9日電

新北動保處近期查核運豬車，發現3輛未安裝全球衛星定位系統，且運輸人員證書過期。因規定已宣導逾6年，不採信業者延誤理由，每車合併裁罰新台幣6000元，以防堵傳播疫病。

新北市政府動物保護防疫處今天發新聞表示，於肉品市場嚴格查核運豬車輛，至今已查獲3輛運豬車未依規定裝設全球衛星定位系統（GPS），及有運輸人員證書過期，依違反「動物運送管理辦法」與「動物保護法」，每台車合併裁罰6000元罰鍰。

動保處說，3輛受罰車的車主辯稱，早已聯繫廠商安裝GPS，但因最近安裝車輛較多，故排程延後。另外，因一時忘記去上課，故未辦理運輸人員證書換證，並非故意不換證。

但動保處表示，因非洲豬瘟等動物疫病，易藉由運豬車傳播，農業部自民國108年起，補助運豬車裝設GPS及月租費，今年起強制要求安裝，以確實掌握移動軌跡。

動保處說，這2項規定宣導期至少6年，業者應早已經知曉，且防疫不能有破口，一旦疫情爆發將造成產業巨大傷害。

動保處指出，派駐防疫人員每天對進出肉品市場載運豬車開始查核，業者不要認為可僥倖逃過查核，而延遲裝設及換證。

動物 非洲豬瘟

延伸閱讀

影／新北五股砂石車沿途掉泥塊 警方將直接寄罰單給車主

823投票將至 民進黨新北黨部新店陪罷團堅持到最後

豪雨菜價飆…小黃瓜創單日250元高價 新北果菜公司估回穩時間

新竹清潔車GPS定位不準…民倒垃圾苦等 市府優化改版

相關新聞

台北市公告停水「連停7天」？北水處急澄清：「每日」5小時

台北自來水事業處8月6日公告因管網改善工程需要，自8月9日起至8月16日，分別於萬華區、松山區、中山區及內湖區分區停水。...

等了一個月！捷運西門站前彩虹地景回歸 遊客搶拍照

睽違1個月，台北捷運西門站前的彩虹地景「6號彩虹/Rainbow Six」今天回歸，吸引往來遊客駐足合照。許多民眾認為重...

淡水微型轉運站年底將完工 議員籲將三芝、石門納入快速轉運系統

因應淡江大橋即將通車，在淡水區微型轉運站也預計年底完工。但民代指出，目前三芝、石門地區的轉乘始終未見規畫，至今仍未見有明...

蔣萬安宣導「八九量腰日」網友歪樓問：市長腰圍多少？

今天是「八九量腰日」台北市長蔣萬安上午在臉書發文宣導，量自己的腰圍，用行動響應「千禧之愛健康基金會」量自己的腰圍，蔣萬安...

漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀登場 淡水多項交管疏運措施

新北市「漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀」明天10日、以及17日與24日將在淡水漁人碼頭觀海廣場外施放10分鐘主題煙火，同時還有...

「以米代金」受限傳統觀念推不動 台北市配合寺廟僅占10％

北市從民國105年起試辦推動「以米代金」，透過以平安米代替焚燒香及金銀紙錢，但審計報告指出，統計至去年，配合的寺廟僅19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。