等了一個月！捷運西門站前彩虹地景回歸 遊客搶拍照

睽違1個月，台北捷運西門站前的彩虹地景「6號彩虹/Rainbow Six」今天回歸，吸引往來遊客駐足合照。許多民眾認為重新繪製後顏色鮮豔更好拍，建議市府定期養護。

台灣在2019年成為亞洲第1個同婚合法的國家，順應這股多元自由的風潮，在民團及多名議員組成的台北市議會促進性別平等連線倡議下，捷運西門站6號出口前的6號彩虹/Rainbow Six隨之誕生。

台北市政府曾介紹，6號彩虹/Rainbow Six不僅象徵台北市在尊重人權、提倡性平及性別友善的積極與努力，也已成為西門町的代名詞、觀光客熱門打卡點。

6號彩虹/Rainbow Six配合漢中街、成都路口道路銑鋪工程，自7月8日暫停展出，並在今天重新繪製完成，除了顏色鮮艷明亮，地景上頭的TAIPEI字樣也轉為與西門町商圈同向。

重新回歸的彩虹地景如往常受到遊客歡迎，無論國內外觀光客，大多民眾經過時都會上前合照、擺拍。家住附近的邱先生說，本來就與朋友相約今天到西門町聚會，剛好遇上6號彩虹/Rainbow Six回歸首日，特別來留下紀念。

許多遊客反映，新的地景顏色明亮、鮮艷，非常好拍，邱先生也認為剛繪製完成的地景「精神飽滿」，期許市府落實定期保養，讓西門町的地標持續閃閃發光。