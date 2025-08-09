淡水微型轉運站年底將完工 議員籲將三芝、石門納入快速轉運系統

因應淡江大橋即將通車，在淡水區微型轉運站也預計年底完工。但民代指出，目前三芝、石門地區的轉乘始終未見規畫，至今仍未見有明確的接駁與轉乘規畫，北海岸居民不該被排除在外，也需要有快速轉運系統銜接大橋交通網。交通局表示，三芝、石門仍以現有公車路線為主。

位於淡江大橋沙崙路匝道南側的「微型轉運站」，將整合輕軌、公車、YouBike等多種交通工具，並新闢「桃園機場快線」、「板橋快線」及「淡水-八里觀光公車路線」等3條開往桃園機場、板橋的快捷公車，未來將整合周邊停車場，推動「停車轉乘」的大眾運輸旅遊模式。

對此，國民黨議員陳家琪表示，她之前就提出要提前整合公車、捷運、輕軌，規畫北海岸快速轉運路網，除了淡水，三芝、石門應納入快速轉運主網，不該永遠靠轉乘才有車搭。

陳家琪表示，既有醫療專車雖已固定班次，但應持續檢討服務範圍與彈性機制，例如涵蓋更多醫院、調整路線與時間，讓長輩就醫更方便。新路線開通後，須強化班次密度與接駁順暢度，讓「轉乘」不再成為北海岸居民的日常煎熬。

民進黨議員鄭宇恩表示，三芝、石門地區至今仍未見有明確的接駁與轉乘規畫，北海岸的居民不該被排除在外，也需要有快速轉運系統銜接大橋交通網，他會持續監督，將三芝、石門納入快速公車轉運體系，補齊最後一塊拼圖，完善北海岸的公車交通路網。