快訊

高雄警員車掛督導證停整天…店家反映遭嗆「不移怎樣」 分局說話了

歐盟真的輸了嗎？從對美「龍蝦零關稅」看出與川普談判的智慧

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水微型轉運站年底將完工 議員籲將三芝、石門納入快速轉運系統

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
興建中的淡江大橋，八里往淡水方向。聯合報系資料照
興建中的淡江大橋，八里往淡水方向。聯合報系資料照

因應淡江大橋即將通車，在淡水區微型轉運站也預計年底完工。但民代指出，目前三芝、石門地區的轉乘始終未見規畫，至今仍未見有明確的接駁與轉乘規畫，北海岸居民不該被排除在外，也需要有快速轉運系統銜接大橋交通網。交通局表示，三芝、石門仍以現有公車路線為主。

位於淡江大橋沙崙路匝道南側的「微型轉運站」，將整合輕軌、公車、YouBike等多種交通工具，並新闢「桃園機場快線」、「板橋快線」及「淡水-八里觀光公車路線」等3條開往桃園機場、板橋的快捷公車，未來將整合周邊停車場，推動「停車轉乘」的大眾運輸旅遊模式。

對此，國民黨議員陳家琪表示，她之前就提出要提前整合公車、捷運、輕軌，規畫北海岸快速轉運路網，除了淡水，三芝、石門應納入快速轉運主網，不該永遠靠轉乘才有車搭。

陳家琪表示，既有醫療專車雖已固定班次，但應持續檢討服務範圍與彈性機制，例如涵蓋更多醫院、調整路線與時間，讓長輩就醫更方便。新路線開通後，須強化班次密度與接駁順暢度，讓「轉乘」不再成為北海岸居民的日常煎熬。

民進黨議員鄭宇恩表示，三芝、石門地區至今仍未見有明確的接駁與轉乘規畫，北海岸的居民不該被排除在外，也需要有快速轉運系統銜接大橋交通網，他會持續監督，將三芝、石門納入快速公車轉運體系，補齊最後一塊拼圖，完善北海岸的公車交通路網。

新北市交通局表示，針對淡江大橋通車，有先規畫三條路線，包含往板橋、往桃園機場及還有淡水八里間往返的公車，7月已公告路線，目前正在徵求業者經營。至於三芝、石門的部分，仍以現有公車為主，如後續有其他明確需求，會持續加強班次或調整。

淡江大橋主橋段預計7月完工， 八里端橋面3月閉合，今年底順利完工後、明年3月通車。聯合報系資料照
淡江大橋主橋段預計7月完工， 八里端橋面3月閉合，今年底順利完工後、明年3月通車。聯合報系資料照

石門 淡水 公車路線 桃園機場 淡江大橋

延伸閱讀

漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀登場 淡水多項交管疏運措施

農業人口老化 新北三芝有機農場機械化開採蕃薯

迎淡江大橋…淡水設微型轉運站 將增3公車通桃機、板橋

搶了就跑！猴賊闖淡水竹圍市場偷香蕉 攤商驚嚇：從沒發生過

相關新聞

台北市公告停水「連停7天」？北水處急澄清：「每日」5小時

台北自來水事業處8月6日公告因管網改善工程需要，自8月9日起至8月16日，分別於萬華區、松山區、中山區及內湖區分區停水。...

等了一個月！捷運西門站前彩虹地景回歸 遊客搶拍照

睽違1個月，台北捷運西門站前的彩虹地景「6號彩虹/Rainbow Six」今天回歸，吸引往來遊客駐足合照。許多民眾認為重...

淡水微型轉運站年底將完工 議員籲將三芝、石門納入快速轉運系統

因應淡江大橋即將通車，在淡水區微型轉運站也預計年底完工。但民代指出，目前三芝、石門地區的轉乘始終未見規畫，至今仍未見有明...

蔣萬安宣導「八九量腰日」網友歪樓問：市長腰圍多少？

今天是「八九量腰日」台北市長蔣萬安上午在臉書發文宣導，量自己的腰圍，用行動響應「千禧之愛健康基金會」量自己的腰圍，蔣萬安...

漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀登場 淡水多項交管疏運措施

新北市「漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀」明天10日、以及17日與24日將在淡水漁人碼頭觀海廣場外施放10分鐘主題煙火，同時還有...

「以米代金」受限傳統觀念推不動 台北市配合寺廟僅占10％

北市從民國105年起試辦推動「以米代金」，透過以平安米代替焚燒香及金銀紙錢，但審計報告指出，統計至去年，配合的寺廟僅19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。