聽新聞
0:00 / 0:00
淡水微型轉運站年底將完工 議員籲將三芝、石門納入快速轉運系統
因應淡江大橋即將通車，在淡水區微型轉運站也預計年底完工。但民代指出，目前三芝、石門地區的轉乘始終未見規畫，至今仍未見有明確的接駁與轉乘規畫，北海岸居民不該被排除在外，也需要有快速轉運系統銜接大橋交通網。交通局表示，三芝、石門仍以現有公車路線為主。
位於淡江大橋沙崙路匝道南側的「微型轉運站」，將整合輕軌、公車、YouBike等多種交通工具，並新闢「桃園機場快線」、「板橋快線」及「淡水-八里觀光公車路線」等3條開往桃園機場、板橋的快捷公車，未來將整合周邊停車場，推動「停車轉乘」的大眾運輸旅遊模式。
對此，國民黨議員陳家琪表示，她之前就提出要提前整合公車、捷運、輕軌，規畫北海岸快速轉運路網，除了淡水，三芝、石門應納入快速轉運主網，不該永遠靠轉乘才有車搭。
陳家琪表示，既有醫療專車雖已固定班次，但應持續檢討服務範圍與彈性機制，例如涵蓋更多醫院、調整路線與時間，讓長輩就醫更方便。新路線開通後，須強化班次密度與接駁順暢度，讓「轉乘」不再成為北海岸居民的日常煎熬。
民進黨議員鄭宇恩表示，三芝、石門地區至今仍未見有明確的接駁與轉乘規畫，北海岸的居民不該被排除在外，也需要有快速轉運系統銜接大橋交通網，他會持續監督，將三芝、石門納入快速公車轉運體系，補齊最後一塊拼圖，完善北海岸的公車交通路網。
新北市交通局表示，針對淡江大橋通車，有先規畫三條路線，包含往板橋、往桃園機場及還有淡水八里間往返的公車，7月已公告路線，目前正在徵求業者經營。至於三芝、石門的部分，仍以現有公車為主，如後續有其他明確需求，會持續加強班次或調整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言