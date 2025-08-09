台北市公告停水「連停7天」？北水處急澄清：「每日」5小時

台北自來水事業處8月6日公告因管網改善工程需要，自8月9日起至8月16日，分別於萬華區、松山區、中山區及內湖區分區停水。因有媒體報導台北4區陸續停水「最長連停7天」北水處今緊急澄清，停水時間多為「每日」上午11時至下午4時。

北水處表示，近日有媒體報導「台北4區陸續停水」、「最長連停7天」，特此澄清水處針對轄區內老舊管線，一直持續進行汰換更新，確保能提供用戶最優良的水質，此類管線汰換工程，每個工程的工區不大、影響停水範圍也不大。

北水處指出，為了減少工程對用戶的影響，工程停水時間多為「每日」上午11時至下午4時，不影響用戶上班前下班後的正常生活作息，更絕不會讓「停水連停7天」之狀況發生。

北水處表示，水處轄區用戶的建築物絕大多數都設有水池水塔，也就是「間接表用戶」，因此在每日工程停水的5、6小時內，間接表用戶仍可使用水池水塔內的自來水，但施工仍會造成少數無水池水塔的「直接表用戶」有每日短暫停水的狀況，需視用水需求而於施工前儲水備用。

北水處也指出，水處進行的管線汰換工程，採取小範圍、短時段等最不影響用戶的方式進行施工，將相關工程範圍、時間公布於本處官網首頁的「停水查詢」頁面，並透過中央社定期發布的停水新聞稿以及現場張貼通知單等方式供民眾知悉、提醒事前儲水，將影響降到最低。用戶如有相關問題，可洽北水處客服專線：02-8733-56