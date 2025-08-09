蔣萬安宣導「八九量腰日」網友歪樓問：市長腰圍多少？

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
今天是「八九量腰日」台北市長蔣萬安以行動響應，上午在臉書發文宣導，量自己的腰圍。圖／取自蔣萬安臉書
今天是「八九量腰日」台北市長蔣萬安上午在臉書發文宣導，量自己的腰圍，用行動響應「千禧之愛健康基金會」量自己的腰圍，蔣萬安說，幸好健康過關；不過也引來網友詢問，市長腰圍多少？敲碗「想知道」。

蔣萬安指出，從量腰圍開始，正視身體的狀況，就是守護健康的第一步，並提醒市民腰圍過粗、血壓偏高、空腹血糖偏高、三酸甘油酯偏高、高密度脂蛋白膽固醇偏低，以上5項指標只要有3項以上超標，就可能是代謝症候群的高風險族群，千萬別忽視身體的警訊。

蔣萬安也邀請大家一起響應「八九量腰日」為自己、為家人，好好顧健康。蔣萬安臉書隨即網友留言，市長腰圍多少？「我也想知道」還有人稱讚「帥市長好身材，還需要量嗎？」

由於腰圍代表體內脂肪，是代謝症候群5項指標最容易測得的項目，男性腰圍應小於90公分、女性腰圍小於80公分，為了一起響應量腰圍的重要，財團法人千禧之愛健康基金會訂每年8月9日為「千禧之愛89量腰日」。

