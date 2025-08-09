快訊

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

兒童帳戶不再只把壓歲錢存進 從小參與理財建立金錢觀

楊柳颱風威脅、距離多近？ 粉專指它這天將入險區：得看它能否撐過去

漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀登場 淡水多項交管疏運措施

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市「漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀」明天10日、以及17日與24日將在淡水漁人碼頭觀海廣場外施放10分鐘主題煙火，同時還有美食、服裝秀、DJ秀及民歌演唱等表演，屆時將有多項交通管制與疏運措施。圖／警方提供
新北市「漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀」明天10日、以及17日與24日將在淡水漁人碼頭觀海廣場外施放10分鐘主題煙火，同時還有美食、服裝秀、DJ秀及民歌演唱等表演，屆時將有多項交通管制與疏運措施。圖／警方提供

新北市「漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀」明天10日、以及17日與24日將在淡水漁人碼頭觀海廣場外施放10分鐘主題煙火，同時還有美食、服裝秀、DJ秀及民歌演唱等表演，屆時將有多項交通管制與疏運措施。

淡水警分局建議參加民眾善用大眾運輸工具，由捷運紅樹林站轉搭輕軌或從淡水站轉搭紅26公車前往，也可自淡水站步行金色水岸前往，途中河濱公園、海關碼頭等地點亦可觀賞煙火及河景。

活動期間腳踏車即便牽行都禁止進入漁人碼頭，周邊YouBike站（包含漁人碼頭站、輕軌漁人碼頭站、輕軌沙崙站）將暫停開放借還，腳踏車需停在沙崙路臨時停放區。

自行開車前往的民眾，請行駛外環道路由淡金路接濱海路前往漁人碼頭，避開市區中正東路及中正路壅塞路段。漁人碼頭活動會場停車空間有限，啟動滿場機制時，將依序開放場外第2出入口觀海路至淡海路口路段、沙崙海水浴場前廣場及濱海路3段道路供臨時停車。

活動結束後，車輛分三階段放行由第2出口處出場，一律行駛觀海路、淡海路、中正路、濱海路、淡金路離開。請民眾配合員警交通管制措施及會場工作人員引導，車輛注意停讓活動行人，警方將會加強路口交通執法及違規停車取締、拖吊。

相關活動資訊可參考新北漁樂快爆臉書粉絲團專頁及新北市政府漁業及漁港事業管理處網站（https://fishery.ntpc.gov.tw/cht/index.php）查詢。

新北市「漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀」明天10日、以及17日與24日將在淡水漁人碼頭觀海廣場外施放10分鐘主題煙火，同時還有美食、服裝秀、DJ秀及民歌演唱等表演，屆時將有多項交通管制與疏運措施。圖／警方提供
新北市「漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀」明天10日、以及17日與24日將在淡水漁人碼頭觀海廣場外施放10分鐘主題煙火，同時還有美食、服裝秀、DJ秀及民歌演唱等表演，屆時將有多項交通管制與疏運措施。圖／警方提供
新北市「漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀」明天10日、以及17日與24日將在淡水漁人碼頭觀海廣場外施放10分鐘主題煙火，同時還有美食、服裝秀、DJ秀及民歌演唱等表演，屆時將有多項交通管制與疏運措施。圖／警方提供
新北市「漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀」明天10日、以及17日與24日將在淡水漁人碼頭觀海廣場外施放10分鐘主題煙火，同時還有美食、服裝秀、DJ秀及民歌演唱等表演，屆時將有多項交通管制與疏運措施。圖／警方提供
新北市「漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀」明天10日、以及17日與24日將在淡水漁人碼頭觀海廣場外施放10分鐘主題煙火，同時還有美食、服裝秀、DJ秀及民歌演唱等表演，屆時將有多項交通管制與疏運措施。圖／警方提供
新北市「漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀」明天10日、以及17日與24日將在淡水漁人碼頭觀海廣場外施放10分鐘主題煙火，同時還有美食、服裝秀、DJ秀及民歌演唱等表演，屆時將有多項交通管制與疏運措施。圖／警方提供

淡水 漁人碼頭

延伸閱讀

影／憂心孩子等不到媽媽回家 淡水警逮單親車手暖心援助

2025大稻埕夏日節首日登場 300秒主題煙火秀綻放

迎淡江大橋…淡水設微型轉運站 將增3公車通桃機、板橋

超壯觀！大稻埕煙火秀吸6萬人次觀賞 還有動力火車嗨唱

相關新聞

台北擊退新加坡、雪梨奪全球「最想長居城市」 蔣萬安點出關鍵

全球設計和建築公司Gensler公布「2025城市脈動：魅力城市」調查報告，台北榮獲「全球最想長居城市」之冠，打敗新加坡...

「以米代金」受限傳統觀念推不動 台北市配合寺廟僅占10％

北市從民國105年起試辦推動「以米代金」，透過以平安米代替焚燒香及金銀紙錢，但審計報告指出，統計至去年，配合的寺廟僅19...

蔣萬安宣導「八九量腰日」網友歪樓問：市長腰圍多少？

今天是「八九量腰日」台北市長蔣萬安上午在臉書發文宣導，量自己的腰圍，用行動響應「千禧之愛健康基金會」量自己的腰圍，蔣萬安...

漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀登場 淡水多項交管疏運措施

新北市「漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀」明天10日、以及17日與24日將在淡水漁人碼頭觀海廣場外施放10分鐘主題煙火，同時還有...

影／台北榮登「全球最想長居城市」 蔣萬安：加倍努力

全球設計和建築公司Gensler公布「2025城市脈動：魅力城市」調查報告，台北榮獲「全球最想長居城市」之冠，打敗新加坡...

市民小巴沒繪排隊線爆插隊還打架 司機無奈成「調解委員」

台北市民小巴是住宅與捷運、公車站的中繼接駁交通工具，有民眾在捷運市政府站自主性排隊等車，卻因沒排隊線規範而有人插隊，變成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。