漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀登場 淡水多項交管疏運措施

新北市「漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀」明天10日、以及17日與24日將在淡水漁人碼頭觀海廣場外施放10分鐘主題煙火，同時還有美食、服裝秀、DJ秀及民歌演唱等表演，屆時將有多項交通管制與疏運措施。

淡水警分局建議參加民眾善用大眾運輸工具，由捷運紅樹林站轉搭輕軌或從淡水站轉搭紅26公車前往，也可自淡水站步行金色水岸前往，途中河濱公園、海關碼頭等地點亦可觀賞煙火及河景。

活動期間腳踏車即便牽行都禁止進入漁人碼頭，周邊YouBike站（包含漁人碼頭站、輕軌漁人碼頭站、輕軌沙崙站）將暫停開放借還，腳踏車需停在沙崙路臨時停放區。

自行開車前往的民眾，請行駛外環道路由淡金路接濱海路前往漁人碼頭，避開市區中正東路及中正路壅塞路段。漁人碼頭活動會場停車空間有限，啟動滿場機制時，將依序開放場外第2出入口觀海路至淡海路口路段、沙崙海水浴場前廣場及濱海路3段道路供臨時停車。

活動結束後，車輛分三階段放行由第2出口處出場，一律行駛觀海路、淡海路、中正路、濱海路、淡金路離開。請民眾配合員警交通管制措施及會場工作人員引導，車輛注意停讓活動行人，警方將會加強路口交通執法及違規停車取締、拖吊。