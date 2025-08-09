漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀登場 淡水多項交管疏運措施
新北市「漁人碼頭仲夏繽紛樂煙火秀」明天10日、以及17日與24日將在淡水漁人碼頭觀海廣場外施放10分鐘主題煙火，同時還有美食、服裝秀、DJ秀及民歌演唱等表演，屆時將有多項交通管制與疏運措施。
淡水警分局建議參加民眾善用大眾運輸工具，由捷運紅樹林站轉搭輕軌或從淡水站轉搭紅26公車前往，也可自淡水站步行金色水岸前往，途中河濱公園、海關碼頭等地點亦可觀賞煙火及河景。
活動期間腳踏車即便牽行都禁止進入漁人碼頭，周邊YouBike站（包含漁人碼頭站、輕軌漁人碼頭站、輕軌沙崙站）將暫停開放借還，腳踏車需停在沙崙路臨時停放區。
自行開車前往的民眾，請行駛外環道路由淡金路接濱海路前往漁人碼頭，避開市區中正東路及中正路壅塞路段。漁人碼頭活動會場停車空間有限，啟動滿場機制時，將依序開放場外第2出入口觀海路至淡海路口路段、沙崙海水浴場前廣場及濱海路3段道路供臨時停車。
活動結束後，車輛分三階段放行由第2出口處出場，一律行駛觀海路、淡海路、中正路、濱海路、淡金路離開。請民眾配合員警交通管制措施及會場工作人員引導，車輛注意停讓活動行人，警方將會加強路口交通執法及違規停車取締、拖吊。
相關活動資訊可參考新北漁樂快爆臉書粉絲團專頁及新北市政府漁業及漁港事業管理處網站（https://fishery.ntpc.gov.tw/cht/index.php）查詢。
