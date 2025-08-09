「以米代金」受限傳統觀念推不動 台北市配合寺廟僅占10％

北市從民國105年起試辦推動「以米代金」，透過以平安米代替焚燒香及金銀紙錢，但審計報告指出，統計至去年，配合的寺廟僅196家，占北市寺廟家數1896家的10％，有待改善。對此，北市民政局坦言有阻力，因民間信仰與傳統觀念影響。

鑑於宗教團體依循傳統民俗舉行祭祀儀式，時常燃香及焚燒金銀紙錢，造成空氣污染，民政局為兼顧祭祀文化推廣與居住環境，推動「以米代金」政策，透過以平安米代替焚燒香及金銀紙錢，塑造心誠則靈之祭拜文化新思維。

但審計報告指出，民政局105年1月至113年8月底止配合試辦「以米代金」政策計有196家寺廟，僅占約10％；又曾參與試辦後自行響應辦理的寺廟僅43家，占全部參與試辦寺廟的21％有待檢討配合政策意願仍低的癥結，並研謀善策加強推廣。

北市民政局指出，經過檢討後，發現因民間信仰與傳統觀念的阻力等影響，以致寺廟配合試辦及自行推動比率偏低，經研議提出多元化宣傳，並輔導產業發展小包裝精緻平安米等策略，並持續加強宣導推廣，深化祭祀文化新思維。

據北市某寺廟人員指出，雖然北市推動「以米代金」並以大型宮廟做示範，不再燃香及焚燒金銀紙錢，但有的大型廟宇偏向觀光性質，與純粹民間信仰的中小型宮廟有些許不同，民眾祭拜時，雖然不排斥平安米，但仍不能接受沒有「香火」。

有信徒說，其實「平安米」的包裝愈來愈有吸引力，甚至有「以茶代金」，取代金紙，不是做不到，但政策推廣還是需要時間，尤其涉及信仰，廟方可並提供多元的選擇，逐步減少阻力，達成環保祭祀的目標。也有民眾表示，金紙可以減少，但不能沒有香。