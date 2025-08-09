台北擊退新加坡、雪梨奪全球「最想長居城市」 蔣萬安點出關鍵
全球設計和建築公司Gensler公布「2025城市脈動：魅力城市」調查報告，台北榮獲「全球最想長居城市」之冠，打敗新加坡、雪梨、柏林等國際城市。台北市長蔣萬安今表示，台北隊會持續加倍努力。
蔣萬安今出席北市聯醫「解毒密碼戰」遊戲化反毒闖關活動前受訪，他表示，台北市是一個多元共融的城市，既有傳統也有創新的獨特魅力，市府會持續照顧台北市民，讓台北持續成為宜居友善城市。
蔣萬安說，包括會持續生生喝鮮奶政策，甚至擴大規模及範圍，也非常努力招商引資，希望讓科技帶入到市政規畫，所以很高興輝達最後選擇落腳台北，也持續透過大巨蛋等場館帶動演唱會經濟、正如火如荼進行淡水河道改造計畫等種種，台北隊都會持續加倍努力。
