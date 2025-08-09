市民小巴沒繪排隊線爆插隊還打架 司機無奈成「調解委員」

台北市民小巴是住宅與捷運、公車站的中繼接駁交通工具，有民眾在捷運市政府站自主性排隊等車，卻因沒排隊線規範而有人插隊，變成「先搶先贏」，議員認為應在主要搭乘點規畫排隊動線，確保公平。業者說，打架、吵架時有所聞，司機得變身調解委員介入。

北市聯營公車現有292條路線，市民小巴14條路線。市內目前有民眾排隊等候的站位，主要是業者考量行駛路線行經國道有立位限制，或維護人潮較多的站位乘車秩序而畫設；一般公車路線無強制畫設排隊線，多為民眾自主排隊。

議員詹為元近日接獲反映，民眾在市政府站搭乘市民小巴7路公車時有自發性排隊，但地上沒有畫設排隊線，當天即發生插隊情形，插隊者指稱沒規定要排隊，雙方因此產生爭執。

詹為元說，市民小巴的服務對象以社區民眾為主，車型較小、座位有限，因未有明確指引及硬性規範，導致每逢車輛靠站，經常出現乘客瞬間湧入、爭先恐後上車的亂象。

他經實地觀察實況，原有排隊動線未發揮實質作用，當市民小巴靠站後，現場即轉為「先搶先贏」的混亂狀態。同樣是市政府站，鄰近站牌的北醫接駁車也是小型巴士，則有排隊指引與標線，成效良好。

詹為元說，市民小巴的實際乘車需求不低，雖允許站立，因車輛空間有限，仍可能無法上車；他建議市府盡速檢討並設計完善的排隊動線與配套措施，改善現況。

公運處回應，市民小巴7路公車在市政府站停靠捷運2號出口前第3座候車亭，現行經該站路線已有依路線分候車亭停靠，民眾也有養成排隊習慣。為避免畫設排隊線影響該處人行道通行，將持續觀察民眾候車情況再優化辦理。

台北市公車聯管委員會執行長李建文表示，不少小字號及市民小巴路線確實會有民眾自主性排隊，也有些路線常有民眾為了搶位、占位而衝突，打架、吵架時有所聞，司機因此壓力大，當下為順利發車，不得不變身「調解委員」介入調停，陷入為難之境。他呼籲民眾不要因為排隊搶座位壞了好心情。

李建文舉例，捷運劍潭站不少前往陽明山的市民小巴，包含小15、小16、小17、小18、小19，現場礙於縱深不夠，雖然不能繪設排隊動線，至少在路緣貼上路線號碼，民眾自主依號碼排隊；但並非每個站位都可以繪設，例如松江路行天宮站是廟方私地，業者尊重私地主不便繪設，還有公車專用道也不宜繪製。