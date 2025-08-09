快訊

MLB／對手國民左打多 巨人總教練：鄧愷威會上場但不先發

批賴清德說關稅保密「疊加卻又放消息」 賴香伶：還有多少資訊未揭露？

運動科學「帶計畫帶財」 解密台師大運休學院的話語權

聽新聞
0:00 / 0:00

市民小巴沒繪排隊線爆插隊還打架 司機無奈成「調解委員」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
市民小巴7路公車班次多。記者林佳彣／攝影
市民小巴7路公車班次多。記者林佳彣／攝影

北市民小巴是住宅與捷運、公車站的中繼接駁交通工具，有民眾在捷運市政府站自主性排隊等車，卻因沒排隊線規範而有人插隊，變成「先搶先贏」，議員認為應在主要搭乘點規畫排隊動線，確保公平。業者說，打架、吵架時有所聞，司機得變身調解委員介入。

北市聯營公車現有292條路線，市民小巴14條路線。市內目前有民眾排隊等候的站位，主要是業者考量行駛路線行經國道有立位限制，或維護人潮較多的站位乘車秩序而畫設；一般公車路線無強制畫設排隊線，多為民眾自主排隊。

議員詹為元近日接獲反映，民眾在市政府站搭乘市民小巴7路公車時有自發性排隊，但地上沒有畫設排隊線，當天即發生插隊情形，插隊者指稱沒規定要排隊，雙方因此產生爭執。

詹為元說，市民小巴的服務對象以社區民眾為主，車型較小、座位有限，因未有明確指引及硬性規範，導致每逢車輛靠站，經常出現乘客瞬間湧入、爭先恐後上車的亂象。

他經實地觀察實況，原有排隊動線未發揮實質作用，當市民小巴靠站後，現場即轉為「先搶先贏」的混亂狀態。同樣是市政府站，鄰近站牌的北醫接駁車也是小型巴士，則有排隊指引與標線，成效良好。

詹為元說，市民小巴的實際乘車需求不低，雖允許站立，因車輛空間有限，仍可能無法上車；他建議市府盡速檢討並設計完善的排隊動線與配套措施，改善現況。

公運處回應，市民小巴7路公車在市政府站停靠捷運2號出口前第3座候車亭，現行經該站路線已有依路線分候車亭停靠，民眾也有養成排隊習慣。為避免畫設排隊線影響該處人行道通行，將持續觀察民眾候車情況再優化辦理。

台北市公車聯管委員會執行長李建文表示，不少小字號及市民小巴路線確實會有民眾自主性排隊，也有些路線常有民眾為了搶位、占位而衝突，打架、吵架時有所聞，司機因此壓力大，當下為順利發車，不得不變身「調解委員」介入調停，陷入為難之境。他呼籲民眾不要因為排隊搶座位壞了好心情。

李建文舉例，捷運劍潭站不少前往陽明山的市民小巴，包含小15、小16、小17、小18、小19，現場礙於縱深不夠，雖然不能繪設排隊動線，至少在路緣貼上路線號碼，民眾自主依號碼排隊；但並非每個站位都可以繪設，例如松江路行天宮站是廟方私地，業者尊重私地主不便繪設，還有公車專用道也不宜繪製。

李建文說，只要場域適合且是市有土地的話，建議業者可以向主管機關申請繪設排隊動線。大都會客運經營市民小巴7路公車，將會向市府申請會勘，評估繪設排隊動線的可行性。

北市議員詹為元指出，北醫接駁車也是小型巴士，在捷運市政府站的站牌有排隊指引與標線，成效良好。記者林佳彣／攝影
北市議員詹為元指出，北醫接駁車也是小型巴士，在捷運市政府站的站牌有排隊指引與標線，成效良好。記者林佳彣／攝影
捷運市政府站2號出口前第3座候車亭為市民小巴7路公車停靠處。記者林佳彣／攝影
捷運市政府站2號出口前第3座候車亭為市民小巴7路公車停靠處。記者林佳彣／攝影
捷運劍潭站不少前往陽明山的市民小巴，現場縱深不夠而無法繪設排隊動線，但路緣貼有路線號碼，此為市民小巴1路。圖／台北市公車聯管委員會執行長李建文提供
捷運劍潭站不少前往陽明山的市民小巴，現場縱深不夠而無法繪設排隊動線，但路緣貼有路線號碼，此為市民小巴1路。圖／台北市公車聯管委員會執行長李建文提供
台北市民小巴7路公車的搭乘民眾都是自主性排隊，曾發生因無排隊線規範而有人插隊的狀況。記者林佳彣／攝影
台北市民小巴7路公車的搭乘民眾都是自主性排隊，曾發生因無排隊線規範而有人插隊的狀況。記者林佳彣／攝影

北市 捷運 公車路線

延伸閱讀

議員稱U-Sport場域受限 北市體育局：持續招募業者

前方1162號排隊…大陸「立秋外賣大戰」又來！點杯奶茶要等8小時

中職／狂！象迷提前24小時排隊 就為SUPER JUNIOR-D&E聯名球衣

公車為何總是猛起步、急煞？業界秘密曝光了

相關新聞

市民小巴沒繪排隊線爆插隊還打架 司機無奈成「調解委員」

台北市民小巴是住宅與捷運、公車站的中繼接駁交通工具，有民眾在捷運市政府站自主性排隊等車，卻因沒排隊線規範而有人插隊，變成...

雙北「不依規定轉彎」 罰單暴增

雙北今年1月至6月違反道路交通管理事件都破百萬件，且年增率最高的違規項目都是「不依規定轉彎」，北市增逾13萬件、新北也增...

老饕看過來！台中最強5家火鍋、燒烤餐廳出爐

2025台中鍋烤節「領鮮獎」得主出爐！分別是十二段鍋物堂、北澤壽喜燒吃到飽、老井極上燒肉、烤狀猿及不葷主義茶餐廳等5家餐...

銀髮族學電競 發現能紓壓

新北65歲以上人口達78萬9042人，占全市總人口近兩成，市府全國首創「銀髮電競課程」，要提升長輩數位技能與認知能力；有...

廣角鏡／時報廣場遇見台北

北市觀傳局今夏啟動「Taipei Your Next Adventure」城市形象推廣計畫，8月4日起在紐約時報廣場巨型...

新北運動中心4年受傷312人 議員籲檢討

新北有16座國民運動中心，審計報告指，場館內發生意外受傷事件不少，受傷人數前3名的國民運動中心，依序為新莊、永和及土城等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。