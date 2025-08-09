銀髮族學電競 發現能紓壓

新北65歲以上人口達78萬9042人，占全市總人口近兩成，市府全國首創「銀髮電競課程」，要提升長輩數位技能與認知能力；有長者說，過去她曾反對孫子打電動，家庭關係一度陷僵局，如今她發現電競能紓解壓力、找回年輕活力。

市府昨在新北電競基地辦「跨世代一起玩，快樂不中斷」青銀電競活動，市長侯友宜與長者、青年組隊體驗電競遊戲，長輩敲打著鍵盤、全神貫注與年輕隊友並肩挑戰G9特攻聯盟、快打旋風6與Just Dance舞力全開+，現場笑聲與加油聲不斷。

7旬市民葉玉女說，過去她曾反對孫子打電動，經常為了吃飯、洗澡與孩子爭執，家庭關係一度陷入僵局，但實際參與及了解，她發現電競能紓解壓力、訓練手眼協調力，讓她找回年輕時的朝氣與活力，與兒孫間的關係變得更融洽。

侯友宜說，9月起在三重區的新北電競基地推出「銀髮電競課程」，打造不只為年輕人的電競學習場域，長者也能挑戰遊戲、操作自如、享受成就。

侯友宜表示，面對超高齡社會，新北已達成「里里有銀髮俱樂部」，並設612處社區照顧關懷據點，此次進一步結合電競，提升長輩數位技能與認知能力，強化手眼協調與社交情緒調節，讓高齡生活更充實，實踐「共創、共老、共好」樂齡生活。

銀髮電競課程有專業教練，預計開設3班，共招收60名學員，新北電競產業總會理事長朱可芬表示，這是全台首次以長者為主角的電競共學計畫，電競是一種生活態度與學習方式，象徵主動、挑戰與跨世代的融合，開啟與子女、親友之間更多的對話與連結。