聽新聞
0:00 / 0:00

新北運動中心4年受傷312人 議員籲檢討

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北國民運動中心場館內發生意外受傷事件不少。圖為新莊運動中心外觀。圖／新北市體育局提供
新北國民運動中心場館內發生意外受傷事件不少。圖為新莊運動中心外觀。圖／新北市體育局提供

新北有16座國民運動中心，審計報告指，場館內發生意外受傷事件不少，受傷人數前3名的國民運動中心，依序為新莊、永和及土城等3座。體育局表示，這些場館都是有使用度較高的運動設施，已在場地增加巡視頻率及安全防護。

新北審計處指出，從2021年至2024年8月，除了中和運動中心因維修沒營運，其餘15座運動中心共發生312人意外受傷，前三高分別為新莊、永和、土城，受傷分別為72人、44人、43人。

體育局說，新莊、永和及土城受傷案件較高的運動中心，受傷地點多於冰宮、游泳池、綜合球場、羽球場、體適能中心等使用度較高的運動設施，已於該場地加強宣導，並增加巡視頻率，加強館內設施安全防護措施。

議員陳世軒表示，安全是第一順位，7月才發生女童腳底被磁磚割傷事件，讓更多人關注運動安全重要性，會要求體育局加強督導。

議員翁震州指出，體育局應檢討統計，受傷最多的項目、設備為何，例如有人因對重訓不了解，被槓鈴壓到等，要針對痛點解決問題，而非隨意增加人力需求。

審計處指出，鶯歌與三鶯運動中心廠商雖多次修繕設備，但評定從良好降為及格，新店、新莊運動中心連續2、3年因安全或環境清潔等被要求改善。體育局表示，增訂連續2年評鑑未達70分者，依規終止契約。

新北 運動

延伸閱讀

議員稱U-Sport場域受限 北市體育局：持續招募業者

中職／Fubon Angels練習生12日新莊初應援 1位FA帶3mini前進右外野

至少6人受害…新北安置機構爆性侵案「未主動通報」？衛福部發聲

斥資1.3億！阿姆坪水訓基地使用執照卻卡關且用電貴 桃市體育局回應

相關新聞

蔣萬安父親節陪「大寶」聊功課 坦言「這一科」太難了：我沒辦法

今天是父親節，台北市長蔣萬安下午出席友善育兒事業獎頒獎及親子日活動，媒體問他如何過父親節，蔣萬安說，吃宵夜的時候和「大寶...

松山機場昨跳電…台電指汐東線工程挖損線路 新北捷運局將開挖確認

松山機場昨晚跳電，台電表示，新北市捷運局汐東線統包工程不慎挖損輸電線路所致。新北市捷運局今晚表示，尚未確定是否與工程有關...

銀髮學電競 發現能紓壓

新北65歲以上人口達78萬9042人，占全市總人口近兩成，市府全國首創「銀髮電競課程」，要提升長輩數位技能與認知能力；有...

雙北「不依規定轉彎」 罰單暴增

雙北今年1月至6月違反道路交通管理事件都破百萬件，且年增率最高的違規項目都是「不依規定轉彎」，北市增逾13萬件、新北也增...

廣角鏡／時報廣場遇見台北

北市觀傳局今夏啟動「Taipei Your Next Adventure」城市形象推廣計畫，8月4日起在紐約時報廣場巨型...

新北運動中心4年受傷312人 議員籲檢討

新北有16座國民運動中心，審計報告指，場館內發生意外受傷事件不少，受傷人數前3名的國民運動中心，依序為新莊、永和及土城等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。