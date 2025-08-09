新北運動中心4年受傷312人 議員籲檢討

新北有16座國民運動中心，審計報告指，場館內發生意外受傷事件不少，受傷人數前3名的國民運動中心，依序為新莊、永和及土城等3座。體育局表示，這些場館都是有使用度較高的運動設施，已在場地增加巡視頻率及安全防護。

新北審計處指出，從2021年至2024年8月，除了中和運動中心因維修沒營運，其餘15座運動中心共發生312人意外受傷，前三高分別為新莊、永和、土城，受傷分別為72人、44人、43人。

體育局說，新莊、永和及土城受傷案件較高的運動中心，受傷地點多於冰宮、游泳池、綜合球場、羽球場、體適能中心等使用度較高的運動設施，已於該場地加強宣導，並增加巡視頻率，加強館內設施安全防護措施。

議員陳世軒表示，安全是第一順位，7月才發生女童腳底被磁磚割傷事件，讓更多人關注運動安全重要性，會要求體育局加強督導。

議員翁震州指出，體育局應檢討統計，受傷最多的項目、設備為何，例如有人因對重訓不了解，被槓鈴壓到等，要針對痛點解決問題，而非隨意增加人力需求。

審計處指出，鶯歌與三鶯運動中心廠商雖多次修繕設備，但評定從良好降為及格，新店、新莊運動中心連續2、3年因安全或環境清潔等被要求改善。體育局表示，增訂連續2年評鑑未達70分者，依規終止契約。