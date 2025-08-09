雙北「不依規定轉彎」 罰單暴增

雙北今年1月至6月違反道路交通管理事件都破百萬件，且年增率最高的違規項目都是「不依規定轉彎」，北市增逾13萬件、新北也增逾5萬件，北市交通警察大隊指出，年增率最高原因是科技執法增加170%，會持續宣導依道路標誌標線行駛。

北市主計處統計，北市今年1月至6月違規171.1萬件，以汽、機車違規為主分別占59.1%、38.5%；按舉發原因觀察，以違規停車占27.8%最多，不依規定轉彎占18.2%次之。

北市警局及交通局也統計，成長率最高的是不依規定轉彎，去年1月至6月為17.47萬件，但今年同期為31.17萬件，增加13.68萬，增加78.22%。其次是爭道行駛24.81%；闖紅燈13.65%；超速和違停則是負成長。

北市警方指出，舉發原因增加是科技執法，主要針對「闖紅燈」、「車輛不停讓行人」、「不依規定轉彎」及「不依標誌標線號誌指示行駛」等4大易肇事違規行為自動偵測與取締。員警攔、逕舉減少19%，科技執法增加170%，其中路口多功能科技執法，較去年同期增加啟用49處科技執法。

基層員警說，實務上觀察，不依規定轉彎可能是不能左轉處左轉，容易跟對向來車發生事故，所以這種易肇事類型就會加強執法，但員警無法時刻在路口舉發，因此以科技執法讓民眾警惕。

新北交大也統計，1月至6月取締違規計138萬411件，以違規停車占27.14%最多，不依規定轉彎或變換車道占14.04%次之，年增量最高的違規項目是不依規定轉彎或變換車道增加5萬4190件。

警方指出，不依規定轉彎最高可處1800元以下罰款，將持續針對易肇事重大違規項目加強執法，也提醒駕駛人行駛道路應確實遵守交通規範，避免違規影響其他人車用路安全，勿因沒看到警察就不守交通規則，路口應慢看停，並停讓行人。