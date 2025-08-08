快訊

松山機場昨跳電…台電指汐東線工程挖損線路 新北捷運局將開挖確認

中央社／ 新北8日電
松山機場昨晚跳電，台電表示，新北市捷運局汐東線統包工程不慎挖損輸電線路所致。示意圖／AI生成
松山機場昨晚跳電，台電表示，新北市捷運局汐東線統包工程不慎挖損輸電線路所致。示意圖／AI生成

松山機場昨晚跳電，台電表示，新北市捷運汐東線統包工程不慎挖損輸電線路所致。新北市捷運局今晚表示，尚未確定是否與工程有關，深夜將開挖進一步釐清事故原因。

松山機場昨天晚間跳電，民航局表示，跳電僅3至4秒鐘，並無航班受到影響。另外，松山區多處也出現跳電狀況。

台電昨晚表示，經查因新北市捷運局汐止東湖線統包工程，不慎挖損輸電線路，造成瞬間電壓壓降，導致松山機場、北捷、遠傳總公司等地用電短暫閃爍。

新北市政府捷運工程局昨天說明，捷運汐東線工程在汐止區同興路上進行鑽探，依據台電提供的高壓電線圖說，現場地底下並無161KV高壓電線，且施工廠商向下試挖2.5米、鑽探40米也皆無管線，因此尚未確定是否與停電事故有關。

新北市捷運局今天晚間告訴中央社記者，由於台電直指是汐東線工程導致，因而今天上午與台電現勘，但鑽探工程的孔洞較小，透過內視鏡下去照，仍無法確認，經與台電討論後，決定深夜交維後開挖，進一步釐清。

