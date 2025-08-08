聽新聞
0:00 / 0:00
蔣萬安父親節陪「大寶」聊功課 坦言「這一科」太難了：我沒辦法
今天是父親節，台北市長蔣萬安下午出席友善育兒事業獎頒獎及親子日活動，媒體問他如何過父親節，蔣萬安說，吃宵夜的時候和「大寶」聊天，可以陪他復習功課，「但國文真的我就沒辦法」因為現在國文非常難。
蔣萬安表示，父親節會陪「老大」吃個宵夜，因為大寶現在有考試的壓力，吃宵夜的時候就跟他聊天，也會問一些工作的狀況，因為他最近公民正好學到政府的運作跟地方自治，可以跟他稍微解釋一下，他的科目公民、數學、歷史大概可以陪他復習。
蔣萬安說，至於「二寶」「三寶」其實他們就給了一個大大的擁抱，出門前也特別祝福父親節快樂，「二寶」在幼兒園，老師有教他畫畫，畫一個小小張的爸爸，另外，陪他們睡覺前念個故事，讓他們睡著，覺得就很開心。
