蔣萬安父親節陪「大寶」聊功課 坦言「這一科」太難了：我沒辦法

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
今天是父親節，台北市長蔣萬安下午出席友善育兒事業獎頒獎及親子日活動。圖／北市府提供
今天是父親節，台北市長蔣萬安下午出席友善育兒事業獎頒獎及親子日活動，媒體問他如何過父親節，蔣萬安說，吃宵夜的時候和「大寶」聊天，可以陪他復習功課，「但國文真的我就沒辦法」因為現在國文非常難。

蔣萬安表示，父親節會陪「老大」吃個宵夜，因為大寶現在有考試的壓力，吃宵夜的時候就跟他聊天，也會問一些工作的狀況，因為他最近公民正好學到政府的運作跟地方自治，可以跟他稍微解釋一下，他的科目公民、數學、歷史大概可以陪他復習。

蔣萬安說，至於「二寶」「三寶」其實他們就給了一個大大的擁抱，出門前也特別祝福父親節快樂，「二寶」在幼兒園，老師有教他畫畫，畫一個小小張的爸爸，另外，陪他們睡覺前念個故事，讓他們睡著，覺得就很開心。

今天是父親節，台北市長蔣萬安下午出席友善育兒事業獎頒獎及親子日活動。圖／北市府提供
相關新聞

馬偕醫學中心服務偏鄉 邀長輩及家人推廣ACP

年紀大了如何走向人生的最後一哩路，病人的自主權利法受到重視。日前馬偕醫學中心帶來專業醫療團隊到石門服務偏鄉長輩，邀請尖鹿馨窩長者關懷據點的長者與家屬進行預立醫療照護諮商，進行對於善終醫療方式的對談，並且在見證人見證下簽署預立醫療決定，與家人一起迎接安心又快樂的銀髮生活。

25歲出部落打拚養家 新北汐止87歲林連欉獲模範父親

8月8日父親節，在今年汐止區公所表揚的模範父親中，由厚德里推薦的林連欉，本身是原住民，25歲的時候從花蓮復興鄉出部落打拼，一開始在瑞芳當礦工，辛苦賺錢養家的同時，對於5個子女的教養還是很重視...

關懷獨老更給力 新北汐止志工培訓課程提升專業、溝通力

為了提升關懷獨居長輩的志工服務專業度，新北市社會局在汐止區建成城中市民活動中心，辦理「獨居長者關懷支持服務人員」的培訓課程，三天的課程中，包括老人福利、照顧技巧，還有就是如何與長輩溝通的關懷訪視技巧，提升關懷志工的專業力...

新北運動中心4年受傷312人 體育局允加強安全防護措施

新北共16座國民運動中心，審計報告指，場館內發生意外受傷事件也不少，受傷人數前3名的國民運動中心，依序為新莊、永和及土城...

台北101煙火登紐約時報廣場「巨型電視牆」 引美國人狂拍

為吸引更多國際旅客造訪台北，北市觀光傳播局今夏啟動「Taipei Your Next Adventure」城市形象推廣計...

