議員稱U-Sport場域受限 北市體育局：持續招募業者

議員稱U-Sport台北樂運動計畫開放場域應放寬，才符合提升規律運動人口初衷。台北市體育局今天表示，將持續招募業者，凡在北市登記競技及休閒運動場館業及運動訓練業都可申請。

國民黨籍台北市議員詹為元以書面質詢表示，北市府為提升全民運動風氣，並以打造運動之都政策目標，推出鼓勵市民規律運動的U-Sport台北樂運動計畫，雖後續成效良好而續辦，但僅限於公營委外或民營運動場館。

詹為元說，民眾近期反映在住家附近運動場所為民生社區活動中心，且此處屬於政府規費法收費場地，卻非U-Sport台北樂運動計畫內場域。

他表示，且從審計報告得知許多台北市民有註冊但未使用，認為是因場地未貼近其生活圈是其中一項原因，建議市府放寬樂運動計畫使用場地。

體育局回應，此政策目標是要提升北市規律運動人口比率為主，且經實施後，調閱後續統計數據顯示全市規律運動人口比率已提升，為提升點數的流通率，去年也改善U-Sport計畫運動抵用金使用比率。

體育局表示，針對放寬計畫使用場地，將持續加強宣傳力度，除透過社群軟體平台，也會與企業、學校、社區組織洽談合作。

體育局強調，將持續招募合作業者，凡於台北市設立登記為競技及休閒運動場館業及運動訓練業的店家，及銷售服務屬此業別經營項目的店家，皆可透過U-Sport網站申請成為合作場館。