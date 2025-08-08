關懷獨老更給力 新北汐止志工培訓課程提升專業、溝通力

為了提升關懷獨居長輩的志工服務專業度，新北市社會局在汐止區建成城中市民活動中心，辦理「獨居長者關懷支持服務人員」的培訓課程，三天的課程中，包括老人福利、照顧技巧，還有就是如何與長輩溝通的關懷訪視技巧，提升關懷志工的專業力，讓獨居長輩有更好的服務、不孤單。

心藝社區照護創生推展協會理事長陳貴芝提到，在過去的社區服務經驗，發現到許多獨居長者面臨的不只是生活上的不便，更是情感上的孤寂與社會連結的斷裂。希望透過計畫辦理來實現「用陪伴串起溫暖，用連結守護孤單」，這次辦理「獨居長者關懷支持服務人員」的培訓，志工需要完成相關課程訓練共計21小時，培育他們具備老人福利、高齡溝通、照顧技巧等能力，成為獨居長者與社會之間的橋樑。

陳貴芝表示，期待透過這些完成訓練的關懷人員，居家訪視與電話問安，能提供獨居長者生活上的協助，更能重建他們與社會的橋樑，讓他們感受到被看見、被支持。

汐止區長林慶豐指出，新北市社會局委託心藝社區照護創生推展協會，於8月6、7、8日舉辦「獨居長者關懷支持服務人員」的培訓，有24位來自各個地方的志工來上課，期盼透過專業的訓練，提升志工的專業技能，服務長者，目前汐止獨老關懷列冊，汐止區公所有負責180位，還有相關單位、社福團體，將近有600人，是需要關懷的獨居長者，必須公私一同協力，以電話問安、關懷訪視及送餐等服務，一起關懷獨居老人。

林慶豐強調，在關懷獨居老人過程中，不是純粹以愛心來關懷，更需提升服務品質及量能，社會局辦理獨居長者關懷支持服務關懷人員教育訓練課程，增進關懷人員專業知能、充實服務內涵，藉由21小時相關教育課程、資源交流與經驗分享，讓他們具備多元服務的能力，期待大家都能一起來，關懷在地獨居老人，讓老人們能在地安老。

志工說，覺得課程很好，因為現在邁向高齡化，透過課程學到很多，有一些新的觀念，包括老人健康安全、急救觀念、關懷訪視技巧等等，提升專業能力、溝通技巧、還有溫暖陪伴，關心獨居長輩的身心靈，讓他們不再有孤寂感，進而提供更好的協助與服務。