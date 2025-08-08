25歲出部落打拚養家 新北汐止87歲林連欉獲模範父親

8月8日父親節，在今年汐止區公所表揚的模範父親中，由厚德里推薦的林連欉，本身是原住民，25歲的時候從花蓮復興鄉出部落打拼，一開始在瑞芳當礦工，辛苦賺錢養家的同時，對於5個子女的教養還是很重視，現在87歲的他，憑藉著原住民樂觀開朗、活到老學到老的精神，積極參加社區活動，所以里長陳有諒提報他為模範父親。

今年厚德里提報的模範父親林連欉，每週三天，都會到活動中心報到，參加樟樹原住民文化健康站的課程，和同在汐止生活的族人們同樂，林連欉25歲的時候從花蓮復興鄉出部落打拼，一開始先在瑞芳當礦工，後來來到了汐止落地生根，儘管工作忙，還是很重視孩子的教育。

厚德里模範父親林連欉說提到，從花蓮來台北，在瑞芳的建基煤礦工作，來到汐止後，是在樟樹國小當警衛，之後也有當原住民頭目，家裡有5個小孩，三男兩女，現在一個是在電力公司上班、一個在菲律賓工作，女兒是在私人公司上班。現在沒事都會到樟樹原住民文健站上課，重要的是和其他族人一起，做做手作，或是運動聊聊天，生活很快樂，這次很感謝厚德里長推薦當選模範父親，高高興興的。

模範父親林連欉的女兒說，爸爸在自己很小的時候，都是非常辛苦的工作養育孩子，到現在家裡所有人都很喜歡跟爸爸在一起，很和樂，感情都非常的好。

厚德里長陳有諒表示，林連欉早期從花蓮來到台北，後來到汐止落地生根，林先生憑藉著原住民樂觀開朗和活到老學到老的精神，積極地參加社區活動和當地原住民的各項集會，年老之後也能開心自在生活，堪稱為社會的榜樣。

87歲的林連欉，是今年汐止41位模範父親中年紀最年長的，現在他每個星期三、四、五，都會參加原住民文化健康站的活動，和阿美族人一起，都用母語交談，感覺更親切，還能學習新事物，興致來了，就哼唱原住民的歌，氣氛好歡樂，老年生活不無聊。