馬偕醫學中心服務偏鄉 邀長輩及家人推廣ACP

年紀大了如何走向人生的最後一哩路，病人的自主權利法受到重視。日前馬偕醫學中心帶來專業醫療團隊到石門服務偏鄉長輩，邀請尖鹿馨窩長者關懷據點的長者與家屬進行預立醫療照護諮商，進行對於善終醫療方式的對談，並且在見證人見證下簽署預立醫療決定，與家人一起迎接安心又快樂的銀髮生活。

尖鹿馨窩長者關懷據點主任林淑芬說，在病人的自主權利法中保障病人善終意願，在意識昏迷無法清楚表達時，病人的自主意願能獲得法律的保障，因此透過長輩、家屬、醫療團隊三方進行「預立醫療照護諮商」的過程，瞭解病人真實願望就相當重要。感謝日前由馬偕醫學中心服務偏鄉長輩，來到石門區的尖鹿馨窩長者關懷據點，帶來專業的醫療團隊，要現場為長輩進行預立醫療照護諮商。

民眾對於人生的最後一哩路如何善終，要不要急救、什麼形式的急救，總被認為是一個較為禁忌的話題而不去談論。而馬偕醫學中心的到來，除了帶來病人自主權利法的知識，也帶來專業的醫療團隊，在長輩、家屬與醫療團隊的三方溝通下，長輩與家屬開啟了對於善終醫療方式的對談，並且在見證人見證下簽署預立醫療決定。

尖鹿馨窩長者關懷據點主任林淑芬表示，據點很感謝馬偕醫學中心的到來，為長輩帶來很不一樣的知識與權利，這與平日據點帶給長輩的活動課程相當不同，不過最終的目的，都是希望讓長輩們擁有最好的照顧、充足的準備，迎接安心且快樂的晚年生活。