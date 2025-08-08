快訊

住院後首露面！沈玉琳父親節公開全家福 真實狀態曝光

肝炎7年惡化成肝癌…6旬翁只聽朋友一句話 竟衝台大醫院暴打醫生

新北運動中心4年受傷312人 體育局允加強安全防護措施

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新莊運動中心外觀。圖／新北市體育局提供
新莊運動中心外觀。圖／新北市體育局提供

新北共16座國民運動中心，審計報告指，場館內發生意外受傷事件也不少，受傷人數前3名的國民運動中心，依序為新莊、永和及土城等3座，受傷人數分別為72人、44人、43人。體育局表示，這些是有使用度較高的運動設施，已於場地增加巡視頻率及加強安全防護措施。議員籲針對痛點解決，非隨意增加人力。

體育局推動「行動城市 運動新北」方案，完成建置16座國民運動中心，但審計處指出，從2021年至2024年8月，除了中和運動中心因場館維修沒營運，其餘15座運動中心共發生312人意外受傷，前三高分別為新莊、永和、土城，受傷人數分別為72人、44人、43人。

體育局說明，新莊、永和及土城受傷案件較高的運動中心，受傷地點多於冰宮、游泳池、綜合球場、羽球場、體適能中心等使用度較高的運動設施，已於該場地加強公告及宣導，並增加巡視頻率及加強館內各設施安全防護措施。

議員陳世軒表示，安全一定是第一順位，七月才發生女童腳底被磁磚割傷事件，要縫好幾針，這也讓更多人關注運動安全的重要性，他也會要求體育局要加強督導，提供安全的環境。

議員翁震州指出，體育局應檢討統計，受傷最多的項目、設備是哪些，比如曾有人因對重訓不了解，被槓鈴壓到等，針對這些內容，視情況增加人力巡查或是安全警語才有意義，要針對痛點解決問題，而非隨意增加人力需求。

此外，審計處指出，鶯歌與三鶯運動中心因為廠商多次修繕設備結果欠佳，評定結果從良好降為及格，新店、新莊運動中心則是連續2、3年因為場地安全，或是環境清潔問題被要求改善。

體育局表示，為提供良好運動環境，落實營運廠商自我管理、體育局現場稽查、服務品質滿意度調查、年度評鑑績效考核之四級督導機制，並增訂連續2年評鑑未達70分者，機關得依契約規定終止契約。

新莊運動中心設有溜冰場。圖／新北市體育局提供
新莊運動中心設有溜冰場。圖／新北市體育局提供

運動 體育 新北

延伸閱讀

斥資1.3億！阿姆坪水訓基地使用執照卻卡關且用電貴 桃市體育局回應

愛沙尼亞國際少年運動會傳捷報 「新北小紀政」林子婕跨欄連霸摘金

超級天價！台北這些公有場地租金「每小時上萬」 連議員都租不起

翻轉紙的想像！新北設計中心「永續紙造所」 呈現新北製造亮點

相關新聞

新北運動中心4年受傷312人 體育局允加強安全防護措施

新北共16座國民運動中心，審計報告指，場館內發生意外受傷事件也不少，受傷人數前3名的國民運動中心，依序為新莊、永和及土城...

台北101煙火登紐約時報廣場「巨型電視牆」 引美國人狂拍

為吸引更多國際旅客造訪台北，北市觀光傳播局今夏啟動「Taipei Your Next Adventure」城市形象推廣計...

影／台南市府「被網軍假消息打趴」？議員要求及時反擊

丹那絲颱風水患重創台南，許多民眾批評台南市救災不力。市議員黃肇輝今天質疑風災至今市府團隊常被網民描繪成一事無成，不時看到...

長者作伙打電動！新北推銀髮電競課程

電競不只是年輕人的專利！新北市府今天在新北電競基地舉辦「跨世代一起玩，快樂不中斷」青銀電競活動，市長侯友宜與長者、青年共...

十三行博物館門票變身「神級通行證」 探索在地文化享百大優惠

新北市立十三行博物館以「零碳輕旅」為號召，即日起，只要手持十三行博物館門票，不僅能深度探索千年史前文化，門票更是打通八里...

社宅自償率遭檢討 新北城鄉局長：政府要當青年最重要依靠

社會住宅被認為是解決居住正義解方之一，不過審計處點名新北市透過舉債融資籌措興建經費，目前有營運收益的新店央北、土城員和社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。