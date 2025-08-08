新北運動中心4年受傷312人 體育局允加強安全防護措施

新北共16座國民運動中心，審計報告指，場館內發生意外受傷事件也不少，受傷人數前3名的國民運動中心，依序為新莊、永和及土城等3座，受傷人數分別為72人、44人、43人。體育局表示，這些是有使用度較高的運動設施，已於場地增加巡視頻率及加強安全防護措施。議員籲針對痛點解決，非隨意增加人力。

體育局推動「行動城市 運動新北」方案，完成建置16座國民運動中心，但審計處指出，從2021年至2024年8月，除了中和運動中心因場館維修沒營運，其餘15座運動中心共發生312人意外受傷，前三高分別為新莊、永和、土城，受傷人數分別為72人、44人、43人。

體育局說明，新莊、永和及土城受傷案件較高的運動中心，受傷地點多於冰宮、游泳池、綜合球場、羽球場、體適能中心等使用度較高的運動設施，已於該場地加強公告及宣導，並增加巡視頻率及加強館內各設施安全防護措施。

議員陳世軒表示，安全一定是第一順位，七月才發生女童腳底被磁磚割傷事件，要縫好幾針，這也讓更多人關注運動安全的重要性，他也會要求體育局要加強督導，提供安全的環境。

議員翁震州指出，體育局應檢討統計，受傷最多的項目、設備是哪些，比如曾有人因對重訓不了解，被槓鈴壓到等，針對這些內容，視情況增加人力巡查或是安全警語才有意義，要針對痛點解決問題，而非隨意增加人力需求。

此外，審計處指出，鶯歌與三鶯運動中心因為廠商多次修繕設備結果欠佳，評定結果從良好降為及格，新店、新莊運動中心則是連續2、3年因為場地安全，或是環境清潔問題被要求改善。

體育局表示，為提供良好運動環境，落實營運廠商自我管理、體育局現場稽查、服務品質滿意度調查、年度評鑑績效考核之四級督導機制，並增訂連續2年評鑑未達70分者，機關得依契約規定終止契約。