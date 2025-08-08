台北101煙火登紐約時報廣場「巨型電視牆」 引美國人狂拍

為吸引更多國際旅客造訪台北，北市觀光傳播局今夏啟動「Taipei Your Next Adventure」城市形象推廣計畫，8月4日起在紐約時報廣場巨型LED電視牆，刊登台北城市形象廣告，能看見台北101絢爛煙火、貓空綠意美景，以及滷肉飯、刈包在地美食。

交通部觀光署統計，113年度美國來台旅客人數高居前4名，北市觀傳局表示，台北對美國旅客具有高度吸引力。紐約不僅是美國的重要觀光城市，更是全球旅人交會的樞紐，因此除時報廣場外，曼哈頓熱門行人走道告示牌亦同步曝光台北101、貓空及牛肉麵等城市意象，形成多點式戶外媒體網絡。

觀傳局指出，這次宣傳主軸聚焦美國旅客關注的台北旅遊亮點，如融合自然與都市的大縱走步道、展現歷史傳統風情的廟宇，以及台北街頭的小吃美食文化等，強化台北作為一座能滿足探索、美食、購物與文化等多元體驗的城市形象，提供美國旅客一場便利又充滿驚喜的旅遊想像。

觀傳局表示，台北憑藉豐富的文化底蘊、多元美食選擇、友善市民及高度便捷的公共交通系統，在全球觀光市場中展現出高度競爭力。Travel + Leisure將台北列為全球最美城市之一、入選Tripadvisor 2024年「全球25個最夯目的地」及Resonance Consultancy 2024年「全球百大最佳城市」，顯示台北在國際旅客心中穩居重要地位。

觀傳局說，這波國際推廣也同步推出實體優惠活動，與長榮航空合作，推出北美直航專屬折扣機票，並加碼贈送國立故宮博物院與台北101兩大景點門票，鼓勵美國旅客立即啟程，親身體驗影片中呈現的台北之美。

另外，搭配紐約高曝光的戶外數位廣告，以及結合北美在地旅遊平台的行銷合作與期間限定優惠方案，預期將吸引更多美國旅客實際造訪台北，進一步強化台北在國際觀光市場中的城市品牌與能見度。

觀傳局將紐約作為北美重點推廣地區，自8月4日起，在紐約時報廣場巨型LED電視牆刊登台北形象廣告，將台北101跨年煙火、廟宇文化、貓空自然美景以及麻油雞、滷肉飯、刈包等台北在地美食搬上時報廣場。

此外，也同步於曼哈頓熱門街道上輪播一系列台北意象電子廣告，透過高強度曝光，全面展現臺北融合傳統與現代、多元文化與自然風光的獨特魅力。