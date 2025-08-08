快訊

影／台南市府「被網軍假消息打趴」？議員要求及時反擊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市府「被網軍假消息打趴」？議員黃肇輝要求及時反應。記者周宗禎／攝影
丹那絲颱風水患重創台南，許多民眾批評台南市救災不力。市議員黃肇輝今天質疑風災至今市府團隊常被網民描繪成一事無成，不時看到「各種不實消息在臉書、LINE流傳」，卻很少看到各單位即時說明澄清。就算認真救災善後也讓民眾覺得沒在做事。

許多藍營民代常質疑「民進黨政府擅長宣傳、甚至養網軍側翼散播假消息」。不過台南市議員黃肇輝指出，風災水患這一個月來他看到無數對台南市政府的批評，很多都是不正確的內容，甚至假消息惡意攻擊，偶爾看到市府澄清，但是卻很少，造成有些單位基層公務員，明明很認真在投入救災善後，卻被描繪成尸位素餐。

黃肇輝說，風災至今有太多太多的造假的訊息與謠言，網路隨便一個圖卡、一個影片「就把市政府打死」，新聞處應該要即時澄清。他舉例網路上出現「台南又淹大水了」、「水上樂園又重新開張了」之類誇大言論，水利局就應該迅速相對應澄清，不能只是官方制式應付了事。也要有現場的畫面說明，讓民眾了解事實的狀況、政府真的有在做事。

他說，本來認為酸鹽酸魚不必要理會，但是看到情況變成這個樣子，認為真的有在做事的單位也不能打不還手罵不還口，有不實的訊息應該立即正確澄清。市府新聞處長蘇恩恩表示，現在各局處都有群組針對網路的不實訊息不適當言論澄清。

另審計部針對台南市上年度市府新聞業務「新聞傳播及綜合企劃」項下編列3790 萬餘元，截至113年底止執行525萬餘元，「執行率40.25％」。蘇恩恩表示，因為盡可能撙節預算，且有業務跨年執行，並非沒有作為而使執行率偏低。

