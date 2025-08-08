長者作伙打電動！新北推銀髮電競課程

電競不只是年輕人的專利！新北市府今天在新北電競基地舉辦「跨世代一起玩，快樂不中斷」青銀電競活動，市長侯友宜與長者、青年共組戰隊體驗電競遊戲，侯也宣布，9月起將與新北市電競產業總會合作，在三重新北電競基地推出「銀髮電競課程」，打造不只為年輕人的電競學習場域，長者也能挑戰遊戲、操作自如、享受成就。

今天在電競基地裡，長輩敲打著鍵盤、全神貫注與年輕隊友並肩挑戰G9特攻聯盟、快打旋風6與Just Dance舞力全開+，現場笑聲與加油聲不斷。

侯友宜表示，以前到電競基地多是看到年輕人，如今看到長輩也能在這裡同樂，許多長輩對電競很陌生，但其實電競不只是競技運動，更是一種舒壓、享受比賽的方式，透過遊戲，長者不僅能快樂參與、與下一代無隔閡，也能改善親子關係、融入不同世代的生活。

侯友宜指出，截至7月底，新北市65歲以上人口達78萬9042人，占全市總人口近兩成，面對超高齡社會，新北市除已達成「里里有銀髮俱樂部」，並設有612處社區照顧關懷據點，持續提供長者健康促進與社交空間。此次進一步結合電競，提升長輩數位技能與認知能力，強化手眼協調與社交情緒調節，讓高齡生活更充實，實踐「共創、共老、共好」的樂齡生活。

70多歲的葉玉女說，過去她曾反對孫子打電動，經常為了吃飯、洗澡與孩子產生爭執，家庭關係一度陷入僵局，但實際參與及了解，她發現電競能紓解壓力、訓練手眼協調力，讓她找回年輕時的朝氣與活力，也因此與兒孫之間的關係變得更加融洽。

新北市電競產業總會理事長朱可芬表示，這是全台首次以長者為主角的電競共學計畫，電競是一種生活態度與學習方式，象徵著主動、挑戰與跨世代的融合。透過專業教練引導與互動式課程，長輩能提升數位素養、強化手眼協調，增添生活樂趣，也開啟與子女、親友之間更多的對話與連結。